Başkan Büyükkılıç'tan özel güvenlik personeline eğitimle ilgili önemli mesaj

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan özel güvenlik personeline düzenlenen eğitim programına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerini üst seviyeye çıkarma çalışmalarına devam ederken, öte yandan da personelin vatandaşa sunduğu hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla birçok hizmet içi eğitim semineri düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan özel güvenlik personeline ‘Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri’ konulu seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitim seminerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan özel güvenlik personeli katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Seminerde özel güvenlik personeline hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Emniyetimizin çok değerli ekibine hoş geldiniz diyorum, böyle bir çalışmada bizlere vermiş olduğu destekten dolayı Emniyet Müdürümüzün şahsında bu güzel ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç: “Eğitim Bizim İçin Çok Önemli”

Büyükkılıç, eğitimin önemine vurgu yaparak, “Eğitim bizim için çok önemli, bunun sizler de farkındasınız. Kendinizi yenilemek, anlayışınızı yenilemek, bilgilerinizi gözden geçirmek ve bu anlayış içerisinde davranışlarınızı sergilemek için eğitim önemlidir. Zor işi en uygun şekilde hayata geçiren, nezakette kusur etmeden görevinizi yapmanın önemli olduğunu biliyorsunuz. Sorumluluk anlayışı içerisinde olan bir alandasınız. Bilgi her zaman insanı güçlendirir, daha kendinden emin olmasını sağlar. Ekibimize ve bu hizmeti veren dostlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Öztürk: “Güvenlik Alanında da Eğitimin Önemini Bilen Bir Kurumuz”

Kamu kurum ve kuruluşları ile her zaman iş birliği içerisinde yapmış oldukları faaliyetlerin bir yenisini daha yaptıklarını dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de seminerde yaptığı açılış konuşmasında “Biz eğitimi her alanda önemsediğimiz gibi güvenlik alanında da eğitimin önemini bilen bir kurumuz” dedi.

“Sizler Bizim Dışarıdaki Gülen Yüzümüzsünüz, Aynamızsınız”

Özel güvenlik görevlilerini kurumun ‘dışarıdaki gülen yüzleri, aynası’ olarak niteleyen Öztürk, “Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sizler bizim dışardaki gülen yüzümüzsünüz, aynamızsınız, kurumumuzu en güzel şekilde temsil eden arkadaşlarımızsınız, personellerimizsiniz ve güzel hizmetlere hep birlikte imza atıyoruz. Bizim anlayışımız bir aile anlayışıdır. Her zaman teşkilat şemasındaki en alttaki personelimizle en üstteki personelimiz, daire başkanımız, yöneticimiz, bu belediyenin hizmetlerini hep birlikte yürüttüğümüze inanıp, yapmış olduğumuz hayırlı hizmetlerden hep birlikte dua aldığımıza inanarak hizmetlerimizi devam ettiririz. Bu nedenle biz bir aileyiz diyoruz, bu aile anlayışı içerisinde de güzel hizmetlerimize hep birlikte devam ediyoruz” diye konuştu.

Öztürk eğitim programı hakkında da bilgiler verdiği konuşmasında şunları paylaştı:

“Bugün burada Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’müzün birkaç şubesi tarafından düzenlenmiş olan eğitimlerimiz olacak. Bu eğitimlerimiz, sabotaj, narkotik, şüpheli paket, şüpheli şahıs ve terörle mücadele eğitimleri olacak. Alanında uzman emniyet teşkilatının yetkin personelleri aramızdalar. Ben onlara sizlerin adına hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu eğitimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.”

Seminerde Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Abdurrahman Bulut ile TEM Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği’nde görevli Polis Memuru Kenan Özdemir tarafından genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri konulu katılımcılara eğitim verildi. Uzman eğiticimler, özel güvenlik personellerinin sorularını da samimi bir şekilde tek tek cevapladı.