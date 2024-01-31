Başkan Büyükkılıç'tan şehit ailesine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan’ın ailesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken 2018 yılında PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu gazi olan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan’ın Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan baba ocağını ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, “2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi, geçtiğimiz Temmuz ayında da tedavi gördüğü hastanede şehit olan hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan’ın kıymetli ailesini ziyaret ettik” diye konuştu.

Büyükkılıç, şehit ailesine bir kez daha baş sağlığı dileyerek, “Bir kez daha aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.