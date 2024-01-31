KOM ekipleri suçlulara kuş uçurtmuyor: Kayseri'de 3 günde 16 şahıs yakalandı

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadelede kentte kuş uçurtmuyor.

KOM ekipleri suçlulara kuş uçurtmuyor: Kayseri'de 3 günde 16 şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadelede kentte kuş uçurtmuyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından son 3 gün içerisinde yapılan operasyonlarda dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, 5411 sayılı bankacılık kanununa aykırılık ve 5607 SKM suçlarından aranan toplam 16 aranan şahıs yakalanarak gerekli işlemleri yapıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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