Başkan Büyükkılıç'tan sevgi ve hediye dolu Sarız buluşması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarızlı vatandaşlarla bir araya gelerek kucaklaştı. Sarızlı hemşehrilerinden büyük ilgi gören Büyükkılıç, 500 adet kombi ile 10 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Buluşmada Bakan Özhaseki ise telefon bağlantısı ise Sarızlılar’a Mayıs ayında TOKİ ihalesinin başlayacağı müjdesini verdi.

Sarızlılar ile buluşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara, Milliyetçi Hareket Partisi Sarız İlçe Başkanı Nurullah Tapan ve parti teşkilat üyeleri eşlik etti.

Sarız’da vatandaşlara hitap etmek için kürsüye gelen Başkan Büyükkılıç, vatandaşların ‘en büyük başkan Memduh Başkan’ sloganları ve ‘hoş geldin Kayseri’nin gülü’ ifadeleri ile karşılandı.

Büyükkılıç’ın konuşmasının başında telefonla Başkan Büyükkılıç’ı arayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sarızlılara seslendi. Özhaseki, ilk kez bir seçimi Kayseri dışında geçirdiğini ifade ederek, “Toplantınız hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. İlk defa bir seçimi Kayseri dışında geçiriyorum. Sizlerin de malumu bir taraftan deprem bölgesinde yüz binlerce ev yapılıyor, oradaki depremzede kardeşlerimizin yarasını sarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da seçim arifesindeyiz. Allah nasip ederse bu akşam Kayseri’ye yetişeceğim, oyumu da yarın tabi ki gönül huzuru içerisinde Cumhur İttifakı adaylarına, başta Memduh ağabey olmak üzere, kullanacağım. Ondan dolayı da mutluyum” şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı olarak Kayseri’de slogan olan rakamı da yakalayarak yola devam etmek istediklerini dile getiren Bakan Özhaseki, “Sarız’ımızı seviyoruz, sorunlar olduğunda çözebilmek adına büyük fedakârlıklar da yaptık. Elimizden ne geliyorsa onu yaptık. Şimdi de bizler Cumhur İttifakı olarak Kayseri’de inşallah yine bizim slogan olan rakamı da yakalayarak önümüze devam etmek istiyoruz. Gücüm neye yetiyorsa, elimde ne varsa Sarız’ımız için, Kayseri’miz için kullanmaya hazırım, inşallah bunu da sonuna kadar kullanırım. Endişeniz olmasın. Bu vesileyle bir kez daha değerli kardeşlerime başarılar diliyorum. Yarın ki seçimde zaferimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

“Memduh ağabey elim sende”

Tüm ilçelere TOKİ yapılacağı müjdesini Sarız’da da yineleyen Özhaseki, “TOKİ bize bağlı, bütün ilçelerimizde devreye sokacağız, Sarız’ımızda da yaptıracağız” derken Başkan Büyükkılıç da “Varlığın yeter. Mayıs ayında yapılacak ihalede Sarız’ımız sizlerin talimatıyla programda, iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz” diye konuştu. “Memduh ağabey elim sende” diyen Bakan Özhaseki’ye, Büyükkılıç bir kez daha teşekkür etti.

“Eser belediyeciliği, laf değil icraat belediyeciliği”

Konuşmasında eser belediyeciliği vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Biz buraya propaganda yapmaya gelmedik, doğruları paylaşmaya geldik. Hakkı, hakikati konuşmaya geldik. Yerel seçim demek hizmet demek, eser demektir. Eğer Sarız’ımızı düşünüyorsak, Pınarbaşı’mızı düşünüyorsak, 16 ilçemizi büyükşehirle birlikte düşünüyorsak hizmetin yanında yer alacağız. Bugüne kadar Baki kardeşimle el ele, gönül gönle vermek suretiyle Sarız’ımızın hizmetkârı olduk. Ne dediyse yaptık. En ücra köşesine, yaylasına, mezrasına kadar yollarıyla, parklarıyla, halı sahalarıyla, asfaltıyla, başka hizmetleriyle ve Çöp Transfer İstasyonuyla, buradaki belediye hizmet binası inşallah yapılacak, aklınıza ne geliyorsa yaptık, yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Biz ne diyoruz? Eser belediyeciliği, laf değil icraat belediyeciliği.”

“İhtiyacı olan herkese doğal gaz kombisi vereceğiz”

Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Bize birlik yakışır, bize beraberlik yakışır. El ele, gönül gönle biriz, beraberiz. Birlikte bereket var, ayrılıkta azap var. Bu bir hizmet işi, Sarız’ımızın gönül insanlarının hizmete ihtiyacı var. Ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Biz ne söz verdiysek onu yaparız. Doğal gaz diyorduk, herkes dalga geçiyordu ama çok şükür verdiğimiz sözde durduk mu? Kombi, ihtiyacı olan herkese doğal gaz kombisi vereceğiz. Biz sizleri seviyoruz” diye konuştu.

“Bizlerin sizi sırtımızda taşıması lazım”

Sarız’da Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçiye destek olarak dağıtılan 10 ton nohut tohumunun üretileceğini ve ekonomiye kazandırılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Bu güzel Sarız’ımızda sizler yaşıyorsanız, buralarda üretiyorsanız bizlerin sizi sırtımızda taşıması lazım. İşte köylü çocuğu olarak Memduh Başkan sizin için bir fırsat. Mehmet Özhaseki bir fırsat, Baki milletvekilim fırsat, Baki başkanım fırsat. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep beraber Kayseri olacağız. Gönül insanlarının gönlünde gönül belediyeciliğiyle yer alacağız. Nohut diyorlar, tırıyla geldi. Ne olacak, ekilecek, üretilecek ve ekonomiye kazandırılacak” ifadelerinde bulundu.

“Biz biriz, beraberiz. Mesafe uzak ama gönüllerimiz yakın”

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 30 büyükşehir içinde yatırıma en çok pay ayıran belediye olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başında Memduh Başkan var. İsrafa fırsat vermez, insanları ayrıştırmaz, herkesi bağrına basar. Aşk ile koşuyorum, sizlere layık olmaya çalışıyorum, size can feda. Kayseri’miz çalışanı sever, koşturanı sever, hizmetkârı sever. Biz sizlere hizmet etmeye geliyoruz. Elhamdülillah her noktada bir eserimiz var. Biz ayrıştırmayız, ötekileştirmeyiz, yegâne özelliğimiz bu. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Gönüllerde yer edinip, ‘Allah senden razı olsun Başkanım’ diyorsunuz ya işte o bana yetiyor. Ben insanlığa hizmetin sevdalısıyım, Kayseri’min sevdalısıyım, ülkemin sevdalısıyım, ay yıldızlı Türk bayrağımın sevdalısıyım, vatanımın, milletimin, devletimin sevdalısıyım. Biz biriz, beraberiz. Mesafe uzak ama gönüllerimiz yakın. Biz sizleri çok seviyoruz.”

“Allah kendisinden bugün de yarın da razı olsun”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise ilçe ilçe, belde belde, mahalle mahalle, köy köy gezdiklerini dile getirerek, Cumhur İttifakı’nın 17-0 yapacağını paylaştı. Ersoy, aradan geçen 5 yılda ne talep edilmişse yapıldığını, geçmiş yıllara nazaran taşraya 5 kat hizmet gerçekleştiren bir Memduh Büyükkılıç gibi belediye başkanları olduğunu vurguladı ve “Allah kendisinden razı olsun. Bugün de razı olsun, yarın da razı olsun” diyerek tecrübeleri gelecek 5 yılda da yine Sarız’ı hizmetlerle buluşturmak amacında olduklarını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşmesinde Sarız için Mayıs ayında TOKİ ihalesinin gerçekleştirileceği müjdesini verdiğini bildiren Ersoy, TOKİ konutlarının Sarız’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara da vatandaşlara hoş geldiniz diyerek teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Sarız İlçe Başkanı Nurullah Tapan ise katılım sağlayan herkese tek tek teşekkür ederek, buluşmadaki tablonun, seçimlerin ne derece iyi geçeceğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Buluşmada Başkan Büyükkılıç, Sarızlı vatandaşlarla tek tek tokalaşarak nohut tohumu ve kombinin dağıtımını gerçekleştirdi.