Kayseri'de 5 bin 560 kolluk personeli seçimde görev yapacak
31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri'de toplam 5 bin 560 kolluk kuvveti personeli görev yapacak.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri’de toplam 5 bin 560 kolluk kuvveti personeli görev yapacak.
Kayseri Valiliği’nden verilen bilgilere göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri il genelinde 1454 jandarma personeli görev yapacak. İl merkezinde 3 bin 574 ve ilçelerde 532 adet olmak üzere toplam 4 bin 106 polis memuru da görevde olacak.
İHA
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