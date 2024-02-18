Başkan Büyükkılıç'tan Sivaslılarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivaslılar Federasyonu ve Sivaslılar Derneği yöneticileri ve Sivaslı vatandaşlarla hafta sonu buluşması gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pazar sabahında bir restoranda Sivaslılar Federasyonu ve Sivaslılar Derneği yöneticileri ve Sivaslı vatandaşlarla hafta sonu buluşması gerçekleştirdi. Vatandaşlar tarafından sıcak ve samimi bir ilgiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, onlarla sohbet ederek talep ve önerilerini bizzat dinledi.

Büyükkılıç, Sivaslılar buluşması hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Sivaslılar Federasyonu ve Sivaslılar Derneği başkanlarımız, yöneticilerimiz ve Sivaslı hemşehrilerimiz ile güzel bir pazar sabahında keyifli bir buluşma gerçekleştirdik. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi daim etsin” dedi.

Sivaslı vatandaşlar da şehre hizmetleri için Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesinden dolayı Başkan Büyükkılıç’ı tebrik ederek, başarılar diledi.

Buluşmada Büyükkılıç’a ilgi yoğun olurken Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.