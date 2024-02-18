Başkan Büyükkılıç, Talas'ta Avşar vatandaşlarla kucaklaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Talas İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Avşarlar Buluşması’na katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin belediyecilikte parmakla gösterilecek ender illerden biri olduğunu kaydederek, “Kayseri modeli deniyor, bunun en büyük sebebi birliğimiz, beraberliğimiz, bereketimiz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte Avşar vatandaşlarla buluştu.

Avşarlar Buluşması’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile vatandaşlar katıldı.

“Ne muhteşem bir birliktelik”

Salona girişinde vatandaşlar tarafından ilgi ve sevgi ile karşılanan Büyükkılıç, Avşarlar Buluşması’nda “Ne muhteşem bir birliktelik” ifadeleri ile konukları karşılayarak, “El ele gönül gönüle, Türkiye için vatan için çekinmeden gerektiğinde canını feda eden can dostlarımız” diye konuştu ve birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Başkan Büyükkılıç, hem merkezi hem taşrası ile kendilerine hizmet fırsatı verdikleri için Avşar vatandaşlara teşekkür etti. Cumhur İttifakı’nın sesinin daha gür çıkması için ve her zaman hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden gayret gösterdiklerini paylaşan Büyükkılıç, “Bu yükü çekeceğiz. Bu yükleri sizin gibi gönül dostları ile birlikte çekmeyi nasip eyle diye Allah’a dua ediyoruz. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

“Sizlere layık olmaya çalışıyoruz”

Kayseri’nin belediyecilikte parmakla gösterilecek ender illerden biri olduğunu kaydeden Büyükkılıç, “Kayseri modeli deniyor, bunun en büyük sebebi birliğimiz, beraberliğimiz, bereketimiz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşan bir şehrin belediye başkanlarıyız. 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran belediye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Bundan sonra da yaparsa, Cumhur İttifakı’nın belediye başkanları yapar. Sizlere layık olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise Cumhur İttifakı’nın, halkın iradesi ile birlikte yüksek nitelikteki bir temsil oranıyla Meclis’te var olma başarısı gösterdiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’yi yeni yüz yılda büyük ve yeni hedeflere ulaştırmak içi yola koyulduğunu söyledi.

“Kayseri’nin en değerli, marka şehri haline gelmesine vesile olan Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum”

Kayseri’nin geçmişten bu güne kadar Türk coğrafyası içerisinde anılan çok değerli bir şehir olduğunu vurgulayan Özdemir, "Kayseri’yi Türkiye’nin en değerli şehri, marka şehri haline gelmesine vesile olan şehreminimiz, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç beyefendiye de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

“Özdemir, Büyükkılıç’ın gelecekteki projelerine vatandaşların göz atmasını rica etti”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise konuşmasında, “Ulaşımdan turizme, sanayiden eğitime, altyapı hizmetlerinden üstyapı hizmetlerine varıncaya kadar pek çok alanda Kayseri fark yaratırken, geride bıraktığımız bu 5 yıllık dönemi Memduh Bey çok kıymetli bir şekilde değerlendirmiş, bir yandan korona virüs salgını öbür yandan deprem felaketi sebebiyle Kayseri’nin potansiyelini ve kaynaklarını o bölgeye paylaşarak hakikaten çok kıymetli hizmetler etmiştir" diyerek vatandaşlardan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gelecek dönem ile alakalı projelerine göz atmasını rica etti. Özdemir, Büyükkılıç’ın söz konusu projeler ile Kayseri’nin sadece Türkiye’de değil Türk dünyasında, hatta Avrupa’da da sayılı şehirler arasına çıkaracak çok değerli projeleri olduğunu söyleyerek, bu konuda iddialı olduğunu belirtti. Büyükkılıç’a teşekkür eden Özdemir, "Allah yolunu açık etsin" dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın sadece bununla sınırlı kalmadığını dile getiren Özdemir, Pınarbaşı, Sarız gibi Cumhur İttifakı olan bölgelerde de, bir telefonla ihtiyaçların belirtildiği durumlarda hizmetleri Başkan Büyükkılıç’ın fazlasıyla ulaştırdığını vurguladı.

Özdemir, Büyükkılıç’tan Avşar Kültür Evi yapılmasını rica etti

Özdemir, kürsüde yaptığı konuşmasında Başkan Büyükkılıç’tan Avşar Kültür Evi yapılması için talepte bulundu. Özdemir, "Lütfen hakkınızı helal edin. Bunu, bu şehrin bir sakini, bu boyun bir evladı, Kayserili bir vatandaş olarak bizim ortak talebimiz şeklinde dikkate alırsanız çok memnun oluruz" diye konuştu.

Büyükkılıç ise Özdemir’in talebine “Hayata geçireceğimizi ifade ediyor, sağ olasın, var olasın, iyi ki varsın diyoruz. Hayırlı olsun diyoruz tabi ki” diyerek karşılık verdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Kayseri’de, Başkan Büyükkılıç’ın da ifade ettiği gibi çok güzel bir birlik ve beraberlik olduğunu ve bu birlik, beraberliğin devam etmesini istediklerini söyledi.