Başkan Büyükkılıç'tan Yaşlılar Haftası mesajı

Mesajında, yaşlı çınarlara saygı ve sevginin insanlığın borcu ile vazifesi olduğuna değinen Başkan Büyükkılıç, “Ulu çınarlar hem verdikleri emekle hem de edindikleri tecrübe ile sevgi ve saygıyı hak etmektedir. Bu yönüyle onlara sevgi ve saygı göstermek, insanlığın hem borcudur hem de vazifesidir” ifadelerinde bulundu.

İfadelerinde yaşlı çınarları ‘dua kaynağı’ ve ‘rahmet unsuru’ şeklinde niteleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yaşlılara Saygı Haftası’nın hiç olmazsa yılda bir ulu çınarları anma, anlama, onlarla görüşerek, dualarını alma, sevgi ile saygı duyma için bir fırsat olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, “Ulu çınarlarımız, ömrünü anılarla, tecrübe ve gerek hayata gerekse etrafına emek harcayarak geçirmiş eli öpülesi, saygı duyulası, sevilesi emektarlarımızdır. Aslında her zaman hürmet gösterilerek elleri öpülmesi gereken değerlerimizdir yaşlı çınarlarımız. Ancak en azından hiç olmazsa yılda bir onların gününde ulu çınarlarımızı analım, hayır dualarını alalım, ellerini öpelim” mesajını paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak herkese ve her kesime yönelik hizmetlerinin içerisinde yaşlı çınarlara yönelik de proje ve faaliyetlerinin bulunduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ni yaşlı çınarların hizmetine sunduklarını, orada ulu çınarları en iyi şekilde ağırlamaya özen göstererek birbirleri ile kaynaşmalarına vesile olduklarını kaydetti. Büyükkılıç, huzurevinde de yaşlı vatandaşları gözettiklerini, her fırsatta ziyaret ettiklerini dile getirerek, öte yandan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Yaşlı Destek Sistemi ile de bugüne kadar 25 bin civarında haneye temizlik ve hane sakini yaşlılara kişisel bakım hizmeti sunduklarını vurguladı.

Büyüğüne, yaşlısına sahip çıkmayan toplumların geçmişinden başlayarak geleceklerinin de kaybolacağına değinen Başkan Büyükkılıç, “Yaşlısına, büyüklerine sahip çıkmayan toplumların geçmişleri, dolayısıyla da geçmişten bu tarafa doğru gelecekleri de kaybolmaya yüz tutar. Ulu çınarlara sahip çıkmak insanlığımızın gereği olduğu kadar, geleceğimizin de varlığımızın da zorunluluğudur. Ama zorunluluk anlamında değil de insanlığımızın gereği olarak, samimiyetle, sevgi ve saygı çerçevesinde onlara sahip çıkmalı bu sayede de varlığımızı korumalıyız. Bu bilgi ve görüşlerden hareketle, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyor, hayatta olan ulu çınarlarımızın ellerinden öpüyorum. Vefat eden yaşlı çınarlarımıza da Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.