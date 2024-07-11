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  • Başkan Büyükkılıç'tan yeni bakanlara 'hayırlı olsun' ziyareti

Başkan Büyükkılıç'tan yeni bakanlara 'hayırlı olsun' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bakanlık görevi verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'tan yeni bakanlara 'hayırlı olsun' ziyareti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle bakanlık görevi verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na getirilen Murat Kurum ve Sağlık Bakanlığı’na getirilen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ziyaretlerini AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Kurum ve Bakan Memişoğlu’na misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç'tan yeni bakanlara 'hayırlı olsun' ziyareti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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