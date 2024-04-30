Başkan Büyükkılıç'tan Yeşilhisar ve Yahyalı odaklı 'Turizm' istişaresi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında konuk etti.

2024 Yerel Seçimlerinin ardından milletin iradesi ile yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Yeni 5 Yıl’ için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, gerek ilçe ziyaretleri yapan gerekse ilçe belediye başkanlarını makamında konuk ederek yapılacak proje ve hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç’a, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ziyarette bulundu.

Misafirlerini başkanlık makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek büyükşehir ile 16 ilçe belediyesinin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisindeki hizmet anlayışının süreceğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerine de turizm başta olmak üzere yapılacak hizmetler hakkında Altıntaş, Taşyapan ve Öztürk ile istişare ve ortak akılla gerekli gayreti göstereceklerini belirterek, “Yeşilhisar Kaymakamımız Ahmet Ali Altıntaş ve Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan ile Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk belediyemizi ziyaret etti. İlçelerimizde yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğumuz kaymakamımıza ve belediye başkanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de hizmetleri, destekleri ve ilgi, alakalarından dolayı Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, yeniden başkan seçilmesinden dolayı da hayırlı olsun temennisinde bulundular.