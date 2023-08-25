Başkan Büyükkılıç'tan zafer mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Malazgirt Zaferi’nin 952’nci ve Büyük Taarruz’un 101’inci yıl dönümleri dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Malazgirt ve Büyük Taarruz zaferleri bu milletin bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 952’nci ve Büyük Taarruz Zaferi Haftası’nın 101’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te 26 Ağustos 1071’de başlattığı şanlı yürüyüşü, 26 Ağustos 1922’de ise Büyük Taarruz ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluşuyla taçlandırdığına işaret etti.

1071’de Anadolu’nun kapılarını açan Türklerin, 1922’de ise Anadolu’nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Büyükkılıç, bitmeyen destanın birlik, beraberlik ve vatan sevgisi ile sürdüğünü vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemine ait çok önemli eserleri bağrında barındıran medeniyetler şehri Kayseri’nin, ecdadın izinde kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirterek, “Sultan Alparslan’ın “Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir” sözleriyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ya istiklal ya ölüm’ ifadeleri, bu milletin bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur” diye konuştu.

Malazgirt Zaferi’nin ve Büyük Taarruz’un yıl dönümünü kutlayan Büyükkılıç, mesajında “Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a bu eşsiz zaferlerin komutanları Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimizi de minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun” dedi.