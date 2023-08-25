Yedi asır sonra öldü derken yeniden dirildi

Sivas’ın Kangal ilçesi Tekke köyünde bulunan 7 asırlık dut ağacı, yakalandığı ağaç kanseri sonucu öldü denilirken üzerinde oluşan tümörlerden yeniden yeşerdi.

Sivas’ın Kangal ilçesi Tekke köyünde bulunan dut ağacı 7 asırdır ayakta kalmayı başarırken geçtiğimiz yıllarda yakalandığı ağaç kanseri hastalığı nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 7 asırdır tut veren ağaç hastalık sorası dut vermez oldu. Koruma altındaki ve köylünün gözü gibi baktığı ağacın hastalanması köy sakinlerini üzdü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ağacı tedaviye aldı. Geçtiğimiz yıl uygulanan tedavi sonrası ağacın gövdesinde oluşan kanser tümörlerinden yeni dallar filizlendi. Öldü denilirken yeniden dirilen ağaç köyde sevinçle karşılandı.

“Ekipler geldi ve ağacın tedavisini yaptılar”

Tarihi dut ağacının geçmişinden bahseden Tekke Köyü Muhtarı Haydar Ülgen, “Bu ağacın ölçümünü geçen sene yaptırdık. 690 yıllık olduğu kesin, 700 yaşında olma ihtimal çok yüksek dediler ve anıt ağaç ilan edildi. Yaşından dolayı biraz durumu kötüydü. Biz bunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğüyle görüştük. Ekipler geldi ve ağacın tedavisini yaptılar. Ağacın kanser olduğunu söylemişlerdi, tedaviden sonra tekrar filiz vermeye başladı. Tedaviden sonra 700 yıllık değer kurtuldu ”dedi.

“Her sezon meyve veriyor”

Ülgen, dut ağacının 7 asırdır her sezon meyve verdiğini ifade ederek, “Her sezon meyve veriyor, bazı yıllar az veriyor ama veriyor. Tedavi aşamasında bunun içinde kuruyan yerleri temizlediler. Hasta olan yerlerini de reçine ile tedavi ettiler. Halatta gerildi rüzgarlara dayanması için. 700 yıldır bu ağacın gölgesinde insanlar serinliyor, meyvesini yiyor. Bu köyde çocukluğunda bu ağacın üzerine çıkıp meyve yemeyen yoktur” diye konuştu.