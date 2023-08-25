Yedi asır sonra öldü derken yeniden dirildi

Sivas'ın Kangal ilçesi Tekke köyünde bulunan 7 asırlık dut ağacı, yakalandığı ağaç kanseri sonucu öldü denilirken üzerinde oluşan tümörlerden yeniden yeşerdi.

PAYLAŞ
  • 25.08.2023 10:39
  • Güncelleme: 25.08.2023 11:43
Yedi asır sonra öldü derken yeniden dirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Kangal ilçesi Tekke köyünde bulunan 7 asırlık dut ağacı, yakalandığı ağaç kanseri sonucu öldü denilirken üzerinde oluşan tümörlerden yeniden yeşerdi.

Sivas’ın Kangal ilçesi Tekke köyünde bulunan dut ağacı 7 asırdır ayakta kalmayı başarırken geçtiğimiz yıllarda yakalandığı ağaç kanseri hastalığı nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 7 asırdır tut veren ağaç hastalık sorası dut vermez oldu. Koruma altındaki ve köylünün gözü gibi baktığı ağacın hastalanması köy sakinlerini üzdü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ağacı tedaviye aldı. Geçtiğimiz yıl uygulanan tedavi sonrası ağacın gövdesinde oluşan kanser tümörlerinden yeni dallar filizlendi. Öldü denilirken yeniden dirilen ağaç köyde sevinçle karşılandı.

“Ekipler geldi ve ağacın tedavisini yaptılar”

Tarihi dut ağacının geçmişinden bahseden Tekke Köyü Muhtarı Haydar Ülgen, “Bu ağacın ölçümünü geçen sene yaptırdık. 690 yıllık olduğu kesin, 700 yaşında olma ihtimal çok yüksek dediler ve anıt ağaç ilan edildi. Yaşından dolayı biraz durumu kötüydü. Biz bunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğüyle görüştük. Ekipler geldi ve ağacın tedavisini yaptılar. Ağacın kanser olduğunu söylemişlerdi, tedaviden sonra tekrar filiz vermeye başladı. Tedaviden sonra 700 yıllık değer kurtuldu ”dedi.

“Her sezon meyve veriyor”

Ülgen, dut ağacının 7 asırdır her sezon meyve verdiğini ifade ederek, “Her sezon meyve veriyor, bazı yıllar az veriyor ama veriyor. Tedavi aşamasında bunun içinde kuruyan yerleri temizlediler. Hasta olan yerlerini de reçine ile tedavi ettiler. Halatta gerildi rüzgarlara dayanması için. 700 yıldır bu ağacın gölgesinde insanlar serinliyor, meyvesini yiyor. Bu köyde çocukluğunda bu ağacın üzerine çıkıp meyve yemeyen yoktur” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
OSB'de 2 araç birbirine çarptı

OSB’de 2 araç birbirine çarptı

MHP İlçe Başkanı Kalın, yeniden aday

MHP İlçe Başkanı Kalın, yeniden aday

Türk Harb-İş üyelerinden maaş zammı protestosu

Türk Harb-İş üyelerinden maaş zammı protestosu

Erbaş, Müslüman olan Güney Afrikalı eski rahip Richmond'u kabul etti

Erbaş, Müslüman olan Güney Afrikalı eski rahip Richmond'u kabul etti

Kayserispor'da Transfer Tahtası hala kapalı

Kayserispor’da Transfer Tahtası hala kapalı

Mevsiminde üzüm 25 TL

Mevsiminde üzüm 25 TL

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç'tan zafer mesajı

Başkan Büyükkılıç'tan zafer mesajı

Hafta sonu hava az bulutlu| 26 – 27 Ağustos 2023

Hafta sonu hava az bulutlu| 26 – 27 Ağustos 2023

DAHA FAZLA
Uluslararası toplumun sessizliği Arkanlıları çaresiz bırakıyor

Uluslararası toplumun sessizliği Arkanlıları çaresiz bırakıyor

MEB, Ruhsatsız Online Kurslar İçin Uyardı

MEB, Ruhsatsız Online Kurslar İçin Uyardı

Erkek arkadaşını öldüren genç kız gözaltına alındı

Erkek arkadaşını öldüren genç kız gözaltına alındı

Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışı, o ilçeye renk kattı

Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışı, o ilçeye renk kattı

Polis bir yandan tacirlere geçit vermiyor, bir yandan da halkı bilgilendiriyor

Polis bir yandan tacirlere geçit vermiyor, bir yandan da halkı bilgilendiriyor