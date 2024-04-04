Başkan Büyükkılıç tarihi Gülük Camii'nde incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12’nci yüzyılda inşa edilen ve Kayseri’nin en eski eserlerinden biri olan Gülük Camii’nde incelemelerde bulundu.

Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin her zaman örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin tarihine sahip çıkmaya devam ediyor.

Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi’nde bulunan ve 12’nci yüzyılda inşa edilen Gülük Camii’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, cami ve çevresindeki tarihi yapıları inceleyerek, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’den bilgiler aldı.

Öte yandan Gülük Mahallesi sakinleri tarafından ilgi ile karşılanan Büyükkılıç, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarla ilgilenip, sohbet ederken, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunup, Kayserililerle hatıra fotoğraf çekindi.

Vatandaşlar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Büyükkılıç’a esnaf ve vatandaşlar da yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini ileterek, “Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Tebrik ederiz, Allah muvaffak etsin. Allah size hayırlı ömürler versin” diye dua ettiler.

Vatandaşlara teşekkürlerini ileten Büyükkılıç, “Kayseri’miz 5 yıl boyunca örnek ve öncü hizmetlerle buluştu. İnşallah bundan sonra da el ele bu huzuru bozmadan yol alacağız. Önemli olan hizmet etmek, dua almaktır. Kadir Gecenizi, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.