Başkan Büyükkılıç, teknik ekibiyle 'Kartal Kavşağı' Projesini masaya yatırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teknik ekibi ile birlikte şehrin en önemli ulaşım koridorları üzerinde yer alan Kartal Kavşağı’nda planlanan projeyi masaya yatırdı. Başkan Büyükkılıç, “Son rötuşları yapmak suretiyle projeyi hayata geçirecek şekilde değerlendirmemizi yaptık” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla günde 120 bin aracın geçtiği, pik saatlerde saatte zaman zaman 8 bin 500 aracın geçiş yaptığı Kartal Kavşağı’nda yeni projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, ekibiyle birlikte Kartal Kavşağı’nda transit trafik akışının sağlanarak trafik sorunlarının çözüme kavuşturulacağı proje ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, daire başkanları, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, projeyi hazırlayan firma yetkilileri ve müdürler katıldı.

Kurmaylarıyla birlikte bu önemli projeyi masaya yatıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje ile ilgili bir brifing de aldı.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Kartal Kavşağı’mız ile ilgili çalışmaları, ilgili projeleri çizen firmamız ve Kayseri Büyükşehir Belediyemizin teknik heyeti ile yapıyoruz. Hep beraber son rötuşları yapmak suretiyle projeyi hayata geçirecek şekilde değerlendirmemizi yaptık” dedi.

“İnşallah Kamuoyuna Sunacağız”

Projeyi kamuoyuna sunacaklarını ifade eden Büyükkılıç, “Simülasyonunu izledik, inşallah kamuoyuna sunacağız. Bu proje bu aşamaya gelinceye kadar çok değişik alternatifler üzerinde 8 farklı proje üzerinde çalışıldı. En fizibil olan, en kullanışlı olan, ışığı görmeden insanların rahatlıkla Talas bölgemizden, şehir merkezimizden, Erciyes tarafından, Kartal Kavşağı tarafından gelen 8 kesimi ilgilendiriyor” diye konuştu.

Kartal Kavşağı ve kavşağa akış sağlayan, bölgedeki diğer kavşakları kullanan araç sayılarına da değinen Başkan Büyükkılıç, “Değişik saatlerde yapılan ölçümlerde tam ana kavşaktan 120 bin civarında araç geçiyor. Erciyes Üniversitemizin önündeki 2 kavşak dâhil, Kartal Kavşağı diye bilinen bölge dâhil, Erciyes Dağı’mıza giden kavşak dâhil, sonrasında Tacettin Bulvarı’ndan geçen kavşak dâhil 5 kavşağı içeren bir projeden söz ediyoruz. Sadece bir kavşak değil. Dün konuşup bugün yapılacak bir projeden de söz etmiyoruz” diye konuştu.

“Kayseri’miz, Her Çalışmada En Güzeline Layık”

Büyükkılıç, Kartal Kavşağı projesinde sürecin tamamlandığını ve seçimin ardından yapılacak en önemli proje olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Kredisi hazır, projesi hazır, kamuoyunu da bilgilendireceğiz ve Allah’ın izniyle süreç tamamlanmış durumda. Seçimden sonra ilk yapacağımız en önemli projelerimizden birisi. Şehitlik bölgemizdeki, şehitlerimizi de rahmetle anarak, Kartal Kavşağı’mız böylece gündemden çıkmış olacak. En kısa sürede bu işi yapan, bilen uzmanlarla görüşerek Kayseri’mizin bizi seven, güvenen, seçen güzel insanlarına hem hizmet etmek hem onları mağdur etmeden süreci tamamlamak amacıyla çalışmalarımızı arkadaşlarımızla hep beraber yeniden değerlendirdik. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kayseri’miz, her çalışmada en güzeline layık.”

Kartal Kavşağı bölgesindeki proje kapsamında kavşaklarda altgeçit, hemzemin ve üstgeçit olacak şekilde katlı kavşak planlaması ile transit trafik akışının sağlanarak trafik sorunlarının çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.