Başkan Büyükkılıç, Türk-İş Heyetini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk-İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven ve beraberindeki heyeti başkanlık makamında kabul etti. Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da yer aldı.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk-İş’in Türkiye için taşıdığı anlamın altını çizerek, “Ülkemizde onurla isminden söz edeceğimiz bir sendikadır. Sağduyu ile hareket etmiş, milli duruş sergileyen anlayış sahibidir. Ayrı ayrı her birinize teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olması gerektiğini hatırlatıyor ve üzerimize ne düşüyorsa ‘biz de varız’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise çalışanların haklarının önemine işaret ederek, Cumhur İttifakı olarak ülkeye sahip çıkıldığının ve çıkılmak istendiğinin altını çizdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da Başkan Büyükkılıç’ı ziyaretlerinde sendika temsilcilerine eşlik etmekten onur duyduğunu belirterek, “Birliğimizi, beraberliğimizi her mecliste dile getirmek zorundayız. Şuanda Türkiye’mizin içinde bulunduğu bu konjonktürde en büyük ihtiyacımız bu birliğimiz, beraberliğimiz. Bu birlikteliğin önümüzdeki süreçlerde daha da pekişerek daha da istişareyle gitmesi inanıyoruz ki her kurum açısından kıymet arz ediyor” diye konuştu. Okandan, misafirperverliğinden dolayı da Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Ziyaret sırasında konuşan Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven ise Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Bizi kabul ettiğiniz için şahsım ve sendikam adına çok teşekkür ediyorum. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde Türk-İş bayrağı da asılı. Bugüne kadar hep beraberdik, bundan sonra da hep beraber çalışacağız. Allah razı olsun” dedi.

Ziyarette, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.