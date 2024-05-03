Başkan Büyükkılıç ve Üzüm'den Palancıoğlu'na ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç ve Üzüm'den Palancıoğlu'na ziyaret
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm’ü ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Başkan Palancıoğlu, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda yeniden Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başkan Palancıoğlu’na ve ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Başkan Palancıoğlu’nun Melikgazi için güzel işlere imza atmaya devam edeceğini belirterek hayırlı olsun dileklerini iletip hizmetlerinde kolaylıklar diledi.

Kayseri için gönül birliğiyle, uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm’e ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ve Üzüm'den Palancıoğlu'na ziyaret
Başkan Büyükkılıç ve Üzüm'den Palancıoğlu'na ziyaret
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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