Başkan Büyükkılıç verdiği sözü tuttu, öğrenciler Zafer Bayramı'nda bisikletlerine kavuştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri'nde 10 öğrenciye verdiği bisiklet sözünü tutarken, bisikletler Tomarza'da Zafer Bayramı etkinliklerinde öğrencilere takdim edildi.

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  • 30.08.2023 15:10
  • Güncelleme: 31.08.2023 09:07
Başkan Büyükkılıç verdiği sözü tuttu, öğrenciler Zafer Bayramı'nda bisikletlerine kavuştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri’nde 10 öğrenciye verdiği bisiklet sözünü tutarken, bisikletler Tomarza’da Zafer Bayramı etkinliklerinde öğrencilere takdim edildi.

Başkan Büyükkılıç’ın ortaya koyduğu eğitimi destekleyen öğrenci ve genç dostu hizmetleri, hem merkezde hem de ilçelerde devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tomarza Belediyesi iş birliğinde farklı etkinliklerin yer aldığı ve konserlerin gerçekleştiği 29’uncu Ulusal, 19’uncu Uluslararası Tomarza Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri’ne katılmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şenlikte Tomarza’da Zekiye Canpolat İlkokulu ve 50’nci Yıl İlkokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi 10 öğrenciye bisiklet hediyesi sözü vermişti.

Verdiği sözü tutan öğrenci dostu Başkan Büyükkılıç, bisikletleri kısa sürede Tomarza ilçesine gönderdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Tomarza ilçe protokolü tarafından öğrencilere, Başkan Büyükkılıç tarafından gönderilen bisikletler hediye edildi.

Halk oyunu kostümlerini giyen ve bisikletlerle poz veren öğrenciler, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç, öğrenci ve ailelerinden takdir toplayan hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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