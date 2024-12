Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımda Türkiye 1'incisiyiz, bu gurur Kayseri'nin'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yüzde 63,42 oranla toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak 30 büyükşehir arasında Türkiye’de ilk sırada yer aldıklarını duyurdu.Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi, 2023 Yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları açıklandı. Bütçesinde toplam harcamasından, yüzde 63,42’lik oranı yatırıma ayırarak, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Eskişehir gibi büyükşehirleri geride bırakan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir arasında yatırım lideri oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin 30 büyükşehir arasında yatırım lideri olmanın gururunu taşıyan Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, hem vizyoner yönetimiyle hem de bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran kurum olarak örnek teşkil etmeye devam ediyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapı yatırımlarına, kültür sanattan turizme, gastronomiden sosyal hizmetlere kadar her alanda yapılan yatırımlarla, şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için durmaksızın çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

“TEKRAR YATIRIM LİDERİ OLARAK BİRİNCİ SIRADA YER ALDIK”

Büyükkılıç, son 4 yılda 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3’üncü kez birinci olduklarını kaydederek, “Bütçemizden yatırımlara ayırdığımız pay, her geçen yıl artarak bu alandaki liderliğimizi pekiştirdi. 2020’de, 30 büyükşehir belediyesinin kesin hesaplarının değerlendirilmesi sonucunda toplam harcamamızın yüzde 59.04’lük kısmını yatırıma ayırarak birinci olmuştuk. Yine 2021 yılı yatırım gideri performansında da yüzde 61.31’lik oranla lider olmuştuk. 2022’ye göre ise toplam harcamamızın yüzde 62.43’lük oranını yatırıma ayırarak Türkiye’de ilk 2’de yer aldık. 2023 yılı verilerine göre ise yüzde 63,42’lik oranla tekrar yatırım lideri olarak birinci sırada yer aldık. Bu gurur tüm Kayseri’nindir. Büyükşehir Belediyemiz, her yatırımda Kayserililerin yararını gözetiyor ve kaynakları en verimli şekilde kullanarak şehrin her köşesine eşit hizmet götürmeyi hedefliyor. Toplumun her kesimine hitap eden projelerimizle, vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmak adına büyük bir azimle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.