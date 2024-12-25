Patili dostlar modern tesislerde barındırılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Molu Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin 800 patili dilsiz dostu misafir etmekte olduğunu dile getiren Tesis Sorumlusu Fatih Gencel, günlük ve mevsimsel olarak hizmetlerin gerçekleştirildiğini ve bu hizmetler arasında tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının yer aldığını ifade etti. Gencel verdiği bilgilerde, sokak hayvanlarının rutin olarak günlük temizliklerinin ve yemlemelerinin yapıldığını da sözlerine ekleyerek, “Sokakta yaralı halde bulunan köpekler, trafik kazası olarak gelen köpekler, kediler, yani tüm sokak hayvanlarına hizmet vermekteyiz, bunların cerrahi hizmet ve müdahalelerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca 13.00 ile 15.00 arası, ziyaret ve sahiplendirme saatlerimiz” ifadelerinde bulundu.

KEDİ BAKIM EVİ’NDE KEDİLERE ÖZEL HİZMET

Ayrıca, Beştepeler’de faaliyet gösteren kedi barınma evi ile sokak kedilerinin barınma ve yiyecek ihtiyaçları karşılanıyor. Geçici Kedi Bakım Evi Tesis Sorumlusu Nuh Kocakaya da 500 metrekare alana sahip tesisin 300 kedi kapasiteli olduğunu ifade ederek, “Şuanda 130 civarında kedimiz mevcut. 16 ilçe belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından getirilen yaralı, hasta ve bakıma muhtaç kediler rehabilite edildikten sonra sahiplendirilir ya da doğaya gönderilir. Sahiplenme günlerimiz haftanın 7 günü saat 13.00 ile 15.00 arası, ziyaret saatlerimiz de aynı şekilde” diye konuştu.