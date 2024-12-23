Kayseri'de Hafta Sonu Spor Dolu Etkinlikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., hafta sonu düzenlediği iki özel etkinlikle sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Hem bisiklet sürme eğitimi hem de AVM etkinliği ile dolu dolu bir hafta sonu geçirildi.

Kayseri'de Hafta Sonu Spor Dolu Etkinlikler

Kayseri’de Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Kalmasın

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kayseri’de Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Kalmasın” etkinliği, uzman eğitmenler eşliğinde yapıldı. 18 ile 75 yaş arasındaki katılımcılar, bisiklet sürme teknikleri hakkında profesyonel eğitim alarak, eğlenceli bir atmosferde vakit geçirdiler.

Kumsmall AVM’de Spor ve Eğlence Dolu Hafta Sonu

21-22 Aralık tarihlerinde Kumsmall AVM’de düzenlenen etkinlik ise her yaş grubundan katılımcıya sporla dolu bir hafta sonu sundu. Spor aktiviteleri, yarışmalar, zumba dansları, sahne gösterileri, ahşap oyunları ve eğitsel oyunlarla dolu bu etkinlikte, minikler ve yetişkinler birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

 

Haber Merkezi

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