Başkan Büyükkılıç, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi. KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde bu yıl YKS hazırlıkta 1040 öğrenciye ücretsiz kurs verildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, YKS’ye girecek adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını da belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 08-09 Haziran günleri farklı oturumlarda gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek adaylara başarılar diledi. YKS sınavına girecek öğrencilere başarı ve kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç; "Öncelikle, emek vererek bir sürecin daha sonuna geldiniz. Öğrencilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bütün sene boyunca aldıkları eğitim ve öğretimin bu sınavlarda karşılığını almalarını temenni ediyorum. Girecekleri sınav ne kadar önemli olsa da, bizler için öncelik her zaman gençlerimizdir. Geleceğin aynası olarak gördüğümüz gençlerimizin her zaman arkasında olduk ve bundan sonra da arkalarında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde bu yıl YKS hazırlıkta 1040 öğrenciye ücretsiz kurs verildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"KAYMEK’in Gençlik Merkezleri’nde sınavlara hazırlanan öğrencilerimize YKS hazırlık grupları ile destek olduk. Bu süreçte gençlerimiz Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerinden de yararlandılar. Ücretsiz çay, çorba ikramlarında bulunduk. Gençlerimizin konforunu her zaman ön planda tutarak, hizmetlerimizi gerçekleştirdik. KAYMEK’in Gençlik Merkezleri’nde verdiğimiz eğitimlerle, düzenlediğimiz etütlerle, soru çözümleriyle, deneme sınavlarıyla, kulüp faaliyetleriyle, farkındalık seminerleriyle, sosyal ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerimizi hem sınavlara, hem de kendilerini hangi noktada geliştirmek istiyorlarsa o alanda yardımcı olduk.”

Başkan Büyükkılıç, sınav sürecinde öğrencilerin ailelerine de teşekkür ederek; "Tüm bu duygularla bu sınava büyük bir özveri ve gayretle hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyor, daima destekleriyle evlatlarının yanından hiç ayrılmayan ailelerin sınav heyecanlarını paylaşıyorum. Sınavın sonucu ne olursa olsun sizler inci tanelerisiniz. Kayseri’mizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz” ifadelerini kullandı. YKS’ye girecek adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını hatırlatan Büyükkılıç, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin bu zorlu maratonunda üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Sınavı’na girecek adaylar, sınav giriş kâğıtlarını göstererek otobüs ve tramvaylardan ücretsiz yararlanabileceklerdir. Raylı sistem ve otobüs seferlerinde ek seferler yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ayrıca vatandaşlara da seslenerek; cumartesi ve pazar günü belirtilen sınav saatleri arasında sınavların yapılacağı tüm yerleşim birimlerinde gürültü oluşturabilecek durumlardan kaçınılması, araç sürücüleri tarafından siren veya korna çalınmaması, sınav süresince inşaat çalışmalarının durdurulması hususunda azami hassasiyet sergilemelerini rica etti.