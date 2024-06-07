OSB'de fabrika yangını ekipler müdahale ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

OSB'de fabrika yangını ekipler müdahale ediyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde üzerindeki bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen Bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, müsaitlikleri de yangına müdahale ediyor.

OSB'de fabrika yangını ekipler müdahale ediyor
OSB'de fabrika yangını ekipler müdahale ediyor
OSB'de fabrika yangını ekipler müdahale ediyor
OSB'de fabrika yangını ekipler müdahale ediyor
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Uçak kazasında şehit olan albaylar için Mevlid-i Şerif okutuldu
Uçak kazasında şehit olan albaylar için Mevlid-i Şerif okutuldu
300 milyon yıl öncesine ait fosil ve tarihi eserler ele geçirildi
300 milyon yıl öncesine ait fosil ve tarihi eserler ele geçirildi
Fabrika yangınına 72 personel ve 25 itfaiye aracı müdahale etti
Fabrika yangınına 72 personel ve 25 itfaiye aracı müdahale etti
3 ayda 7 bin öğrenciye 'afet' konulu eğitim verildi
3 ayda 7 bin öğrenciye 'afet' konulu eğitim verildi
Kayseri'nin en manzaralı Millet Bahçesi'nin yapımı devam ediyor
Kayseri'nin en manzaralı Millet Bahçesi'nin yapımı devam ediyor
Kayseri'de bir ilk: Spor Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kayseri'de bir ilk: Spor Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi