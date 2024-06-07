OSB'de fabrika yangını ekipler müdahale ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde üzerindeki bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen Bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, müsaitlikleri de yangına müdahale ediyor.