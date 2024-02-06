Başkan Büyükkılıç, Yoğunburç'ta esnafla kucaklaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yoğunburç'ta bulunan iş yerlerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini yüz yüze dinledi.

Başkan Büyükkılıç, Yoğunburç'ta esnafla kucaklaştı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yoğunburç’ta bulunan iş yerlerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini yüz yüze dinledi.

Göreve geldiği günden bu zamana kadar koltuğunda adeta hiç oturmayarak vatandaş ile iç içe olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta vatandaşlar ile kucaklaşmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda, Han Camii’nde kıldığı öğle namazının ardından Yoğunburç’ta bulunan iş yerlerini ziyaret ederek, esnafın ve vatandaşların Miraç Kandili’ni tebrik etti.

Kayserililerin talep ve önerilerini yüz yüze dinleyen Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Başkan Büyükkılıç, Kayserililere yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, “Her zaman olduğu gibi bizleri güler yüzle karşılayarak bağırlarına basan esnaflarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

Esnaf ve vatandaşlar da sıcak ve samimi ilgi gösterdikleri Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Başkan Büyükkılıç’a esnaf ziyaretleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Yoğunburç'ta esnafla kucaklaştı
Başkan Büyükkılıç, Yoğunburç'ta esnafla kucaklaştı
Başkan Büyükkılıç, Yoğunburç'ta esnafla kucaklaştı
Başkan Büyükkılıç, Yoğunburç'ta esnafla kucaklaştı
Başkan Büyükkılıç, Yoğunburç'ta esnafla kucaklaştı
Başkan Büyükkılıç, Yoğunburç'ta esnafla kucaklaştı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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