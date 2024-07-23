Başkan Büyüksimitci: 'Basın kuruluşları önemli bir toplumsal görevi icra etmektedir'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Türk basınında sansürün kaldırılmasının 116’ıncı yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Başkan Büyüksimitci, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “Türk basın hayatında önemli dönüm noktasını teşkil eden basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz günü ’Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın kuruluşları önemli bir toplumsal görevi icra etmektedir. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gerek ülkemizin gerekse Kayserimizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalarda büyük katkı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle şehrimizde faaliyette bulunan basın mensuplarımız başta olmak üzere, mesai kavramı gözetmeden, özverili şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."