Başkan Büyüksimitci: 'Gazeteciler, Demokrasimizin Gücüdür'

Başkan Büyüksimitci, açıklamasında şunları ifade etti: "Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir. Zamana karşı ve stres altında çalışan basın mensuplarımız, düzenli bir mesaisi olmadan doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret göstermekte ve kamusal bir görevi yerine getirmektedirler. Bu çabalar takdire şayandır."

Büyüksimitci, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve haberciliğin dijitalleşmesinin gazetecilik mesleğinde değişiklikleri beraberinde getirdiğini belirterek, yazılı ve görsel medyanın yanı sıra internet ve sosyal medya sayesinde bilgiye erişimin farklı mecralardan gerçekleştiğini ifade etti. Bu durumda bilginin doğruluğunun önem kazandığını ve basın mensuplarının toplumu doğru bilgiyle buluşturduğunu vurguladı. "Basın kuruluşları ve basın çalışanları, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, hızlı ve objektif habercilik anlayışı ile kamu vicdanının sesi olmaya devam edeceklerdir."

Başkan Büyüksimitci, mesajının sonunda şunları söyledi: "Bu vesile ile öncelikle şehrimizde görev yapan basın mensuplarımız başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum."