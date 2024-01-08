2024'de Suya Zam Yok

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplanan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, il genelinde 1 yıl boyunca su tüketim bedellerine zam yapılmaması yönünde karar aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis gündemine su fiyatları ile ilgili önerge veren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi ve bu şehirde yaşayan herkesi çok sevdiklerine işaret ederek, hizmet etmeyi ibadet bildiklerini ve şehir insanının hayatını kolaylaştıracak her çalışmayı yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ) uyguladığı su tüketim tarifesinin 1 yıl boyunca sabit kalmasını ve zam yapılmamasını içeren kararı oylatan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara destek ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirterek şöyle konuştu;

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi sizlerin kararına, onayına başvurmak suretiyle TEFE, TÜFE oranını sabitliyoruz, gündeme getirmiyoruz. Normal su fiyatlarını 1 sene devam ettiriyoruz. Kayseri’mize bu fedakârlık hayırlı olsun, Kayseri’mizin güzel insanlarına ne yapsak az diyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan bu önemli kararın Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.