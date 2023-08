Başkan Çolakbayrakdar: '8 yıldır tasarruf hamleleriyle Türkiye'ye örnek oluyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 8 yıldır yapılan her bir projenin tasarruf mantığıyla yapıldığını belirterek, Kayseri’nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan asfalt plentiden tesislere, geri dönüşümden atölyeye kadar yapılan çalışmaların Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

Kaynakların daha verimli kullanılması ve her bir çalışmada tasarruf sağlanması konusunda birçok yatırıma imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, özellikle çevre ve insan odaklı çalışmaların örnek teşkil ettiğini vurguladı. Her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Yapmış olduğumuz her bir projenin altında bir tasarruf mantığı var. Özellikle asfalt plenti ve agrega üretim tesisimiz, Kocasinan’a ciddi manada tasarruf imkanı sağlıyor. Kendi öz kaynaklarımızla üretim yaptığımız için asfalt plentimizle rekor tasarruf sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz agrega üretim tesisimizle de kendini bir yıl içerisinde amorti edecek ve sonraki yılda yeni bir tesisi daha kendi kendine üretir hale gelmiş olacak. Yaptığımız yatırımlarla ‘Kendi kendine yeten bir belediye’ olduk. Fen İşleri Müdürlüğü bünyemizde 7 yıl önce 214 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz ve Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede kendi ürettiğimiz asfalt ile 2017 yılında 320 bin ton asfalt ve 238 kilometre yol (14 Milyon 608 Bin TL tasarruf), 2018 yılında 265 bin ton asfalt ve 197 kilometre yol (4 Milyon 166 Bin TL tasarruf), 2019 yılında 77 bin ton asfalt ve 65 kilometre yol (1 Milyon 891 Bin TL tasarruf), 2020 yılında 129 bin ton asfalt ve 110 kilometre yol (2 Milyon 452 Bin TL tasarruf), 2021 yılında 145 bin ton asfalt ve 123 kilometre yol (4 Milyon 922 Bin TL tasarruf), 2022 yılında ise 164 bin 750 ton asfalt ürettik ve böylelikle 29 Milyon 106 bin 382 TL tasarruf sağladık. 6 yılda ise 1 milyon 100 bin 610 ton asfalt üretimi ile 67 Milyon 385 Bin 578 TL tasarruf sağladık. Bu çerçevede geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile de 7 yılda 33 bin 415 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 662 bin 388 ağacın kesilmesini önledik. 11 bin 934 ton plastik geri dönüştürülerek, 9 Milyon 267 bin 390 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Ayrıca bin 669 ton metal toplandı. Toplam olarak 7 yılda 55 bin 663 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık” ifadelerine yer verdi. Küresel ısınmayla birlikte su kaynaklarının verimli kullanılması ve enerjiden tasarruf sağlanması için park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemine geçildiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Küresel ısınmayla birlikte medeniyetimizin mihenk taşı olan suyumuzun daha verimli kullanılması için yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri olan otomatik sulama sistemle önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlıyoruz. Bilindiği üzere 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz LED teknoloji aydınlatmayla hem daha fazla aydınlık hem de daha fazla enerji tasarrufu sağladık. Tesislerimiz ve atölyelerimizde LED teknoloji aydınlatma sistemine geçtik. Park, cami ve yeşil alanlardaki toplam 4 bin aydınlatma direğinin eski ampullü armatürlerini, LED armatürlerle yeniledik. 2021 yılında ise 2 bin 495 adet civa buharlı aydınlatmaları, 48 Watt LED armatürlerle yeniledik. Böylelikle hem malzeme hem de enerji olmak üzere toplam 2021 yılında 5,5 Milyon TL tasarruf sağladık. Özellikle atölyelerimizde belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Gayretimiz, çabamız; Kayseri ve Kocasinan içindir” diye konuştu.

Kendi öz kaynaklarla her alanda tasarruf sağladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını sözlerine ekledi.