Başkan Çolakbayrakdar: 'Argıncık'ı modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi'nde kentsel yenileme çalışmaları kapsamında yapımı devam eden konutları yerinde inceledi. Argıncık bölgesinde geçen yıl tarihe geçecek olan kentsel yenilemenin hamlesini başlatan Başkan Çolakbayrakdar, 'Argıncık bölgesinde eski imarsız yapıları, gecekonduları tek tek dönüştürerek, imarlı hale getiriyor ve daha modern bir yapılaşmayla taçlandırılıyoruz' dedi.

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  • 12.09.2023 14:05
  • Güncelleme: 13.09.2023 12:01
Başkan Çolakbayrakdar: 'Argıncık'ı modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi’nde kentsel yenileme çalışmaları kapsamında yapımı devam eden konutları yerinde inceledi. Argıncık bölgesinde geçen yıl tarihe geçecek olan kentsel yenilemenin hamlesini başlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Argıncık bölgesinde eski imarsız yapıları, gecekonduları tek tek dönüştürerek, imarlı hale getiriyor ve daha modern bir yapılaşmayla taçlandırılıyoruz” dedi.

Argıncık Mahallesi’nde kentsel yenileme çalışmaları kapsamında yapımı devam eden konutları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, adım adım bölgeyi gezerek, dönüşüm alanını inceledi. Yeni ‘ARGINCIK’ için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, atılan her yeni bir adımın Kocasinan’ın değişmesi, dönüşmesi, güzelleşmesi ve geleceğe emin adımlarla inşası anlamına geldiğini belirterek, dönüşümle birlikte şehri geleceğe hazırlayıp, yeni bir Kocasinan inşa ettiklerini söyledi.

Bölgenin kaderini değiştirmek için yoğun gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Argıncık denildiği zaman bölge insanın ilk akla gelen Argıncık’ın yenilenmesi ve Argıncık kentsel dönüşümüdür. Sıklıkla dediğim gibi tabiri caizse iğne ile kuyu kazar gibi çalışmalar yürütüyoruz. Geçen yılın sonunda temelini attığımız binanın nasipse birkaç ay içerisinde inşaatını tamamlamayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz bu kentsel yenileme blokları ile Argıncık bölgesindeki eski imarsız yapıları, gecekonduları tek tek dönüştürerek, imarlı hale getiriyoruz. Kentsel dönüşüm modeli bire bir sahada yoğun emek harcayarak devam ediyor. Anlaşmış olduğumuz birkaç daha blok var. Nasipse hukuki süreç tamamlandığında modern binayla taçlandıracağız. İnşallah yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm projeleriyle ‘Yeni Kocasinan’a yakışır mahalleler kurarak, ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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