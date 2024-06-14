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  • Başkan Çolakbayrakdar: 'Bayramları birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bayramları birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında 'Tüm Kayserili hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum' dedi.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bayramları birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz'
Kayseri GündemEditör

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında “Tüm Kayserili hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Bir nevi bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki; daha güzel günlere ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Kayseri’mize bereket, sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum.”

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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