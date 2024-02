Başkan Çolakbayrakdar, 'Daha fazla çalışarak, yürümek yok, koşmak var'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, aday tanıtım toplantısının ardından mesainin ilk gününde belediye çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı. Mesai arkadaşlarına hitaben ‘Büyük bir aile ‘ olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Her zaman dile getirdiğim gibi; ‘Eşref-i Mahluk olan insana hizmet ediyoruz. Bundan sonra daha fazla çalışarak, yürümek yok, koşmak var” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, mesainin ilk gününde belediye hizmet binasında çalışanlar tarafından coşkuyla karşılandı. Belediye çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, bugüne kadar Kayseri için güzel hizmetler verdiklerini ve bundan sonra daha fazla hizmetler vereceklerini belirterek, “Yürümek yok, koşmak var” dedi.

Kayseri halkına daha iyi hizmet götürebilmek için durmaksızın çalıştıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlara hitaben “Rabbim, hep birlikte inşallah daha güzel işler yapmayı nasip eylesin. Kocasinan olarak büyük bir aileyiz. Yapılan hizmetlerin hepsi, sizlerle birlikte oluyor. Bugün bir başarı ve memnuniyet varsa, vatandaş nezdinde bir karşılık görme varsa bu hep birlikte olacak bir şeydir. Tek başına Ahmet Çolakbayrakdar’ın yapacağı işler, sınırlıdır. Ama hepimiz birlikte bu şehre hizmet etme noktasında yaptığımız işler, vatandaş nezdinde demek ki artık kabul görmüş. Bizim, hizmetimiz insana, vatandaşadır. Her zaman dile getirdiğim gibi; ‘Eşref-i Mahluk olan insana, yaratılmışın en şereflisi olan insana hizmet ediyoruz. Bu noktada sorumluluğumuz büyük. Sorumluluğumuzun ve omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Sahada ve belediye çalışan her birinizin farklı görevleri var. Ama herkes insana hizmet ediyor. Bir vatandaş geldiği zaman o günkü gülümsemeniz, vatandaşa sirayet ediyor. Gülümsüyorsak, vatandaşta benim için çalışıyor ve mutlu oluyor diyor ve öyle mutlu ayrılıyor. Şükür Allah’a geldiğimiz süreçte hem halk nezdinde bir memnuniyet görebiliyoruz hem de gittiğimiz yerlerde Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla ilgili vatandaşların söyledikleri hakikaten bizleri de memnun ediyor. Bugüne kadar olan işlerden artık bundan sonrasında Allah nasip ederse daha fazlasını yapmak lazım. Şimdiye kadar olanların üzerine yenilerini eklemek lazım. Sizin yaptığınız her iş, Kayseri ve Kocasinan içindir. Hatta Kayseri’den yükselen bu başarı, Türkiye için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ellerinize, emeğinize sağlık. Bundan sonra daha fazla çalışarak, yürümek yok, koşmak var” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yeni dönemde de örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere daha güzel hizmetleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.