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  • Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha güzel çevre için yoğun gayret gösteriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha güzel çevre için yoğun gayret gösteriyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında belediyecilik hizmeti verirken sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek hareket ettiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha güzel çevre için yoğun gayret gösteriyoruz'
Kayseri GündemEditör

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında belediyecilik hizmeti verirken sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek hareket ettiklerini söyledi.

Mutlu yarınların sağlıklı çocuklar yetişmesine bağlı olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Sağlıklı çocuklar yetişsin diye çevreci belediyecilik anlayışıyla doğayı koruyarak çalışıyoruz. Böylece gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir Kocasinan bırakacağız” dedi.

Kocasinan’ ı görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerine önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İhtiyaç duyulan noktalarda bir taraftan yeni parklar oluştururken, bir taraftan da mevcut parkları bakımdan geçirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Parklar da çocuklar güven içerisinde oyun oynarken, aileleri de huzurla dinlenebilsin diye kamelyalar oluşturuyoruz. Özellikle her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağaç ve fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bunun yanında her mevsimin havasına göre çeşitli cinslerde çiçeklerle doğayı güzelleştirmeye özen gösteriyoruz. Ayrıca ‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla profesyonel bir şekilde bakım ve temizlik çalışmaları yaptığımız parkları, bahçeleri ve camileri pırıl pırıl ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sağlıklı çevre için geri dönüşüm çalışmalarına da dikkat çekti. Kocasinan Belediyesi bünyesindeki KAYÇEV ile Türkiye genelinde geri dönüşümde ciddi rakamlara ulaştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, ilçede adeta geri dönüşüm seferberliği ilan ettiklerini söyledi. Geri dönüşüme yoğunluk verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi, geri dönüşümle ülke ekonomisine değer katıyor. Kağıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Böylelikle çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz ve gelecek nesillere daha temiz Kocasinan bırakacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha güzel çevre için yoğun gayret gösteriyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha güzel çevre için yoğun gayret gösteriyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha güzel çevre için yoğun gayret gösteriyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha güzel çevre için yoğun gayret gösteriyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha güzel çevre için yoğun gayret gösteriyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha güzel çevre için yoğun gayret gösteriyoruz'
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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