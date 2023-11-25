Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha nitelikli bir yaşam alanı için çalışıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki yeni imarlaşan bölgede eşzamanlı olarak yapılan park çalışmasını inceledi. Kocasinan'ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Yeni imarlaşan bölgede hemşehrilerimize daha nitelikli bir yaşam alanı kazandırmak için yoğun çalışıyoruz' dedi.

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  • 25.11.2023 11:15
  • Güncelleme: 25.11.2023 12:11
Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha nitelikli bir yaşam alanı için çalışıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Erkilet Osmangazi Mahallesi’ndeki yeni imarlaşan bölgede eşzamanlı olarak yapılan park çalışmasını inceledi. Kocasinan’ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni imarlaşan bölgede hemşehrilerimize daha nitelikli bir yaşam alanı kazandırmak için yoğun çalışıyoruz” dedi.

Kocasinan’a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyabileceği yaşam alanları inşa ettiklerini söyledi. Bölgeyi, Kocasinan’a ve Kayseri’ye yakışır hale getireceklerini ve yeni bir hüviyet kazandıracaklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde yeşillendirme ve park çalışmalarımız devam ediyor. Ağaçların dikiminde çoğunu tamamladık ama yine dikeceğimiz yeni ağaçlarımız bu bölgeye renk ve güzellik katacak. Mevsim itibariyle ağaçlandırma sezonu da tamamlamış olacağız. Yeni imarlaşan bölge olan burasını, eşzamanlı olarak sosyal donatılarını yerine getiriyoruz ve daha nitelikli yaşam alanı olması için çalışıyoruz. Kuzey Çevre yolunun yanı başındaki yol ve yeşil aksıyla ve diğer taraftaki konutlarla daha nitelikli yaşam alanı oluşmuş olacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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