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  • Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime her zaman destek olduklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz'
Kayseri GündemEditör

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime her zaman destek olduklarını söyledi.

Eğitim alanında farklı ve örnek projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Yeni bir eğitim yılına daha başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonrada eğitim-öğretime olan desteğimiz artarak devam edecek. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği içindir. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılının; eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum.”

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha temiz, daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda girmelerini sağlamak için ilçe genelindeki tüm okulların bahçeleri ve çevresinde çalışmalar yapıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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