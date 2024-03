Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlere yönelik projelerimiz, Türkiye'de ses getirecek'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’de ses getirecek projelere imza attıklarını belirterek, yeni dönemde de KOCAFEST’ten Sinan Kütüphanesi’ne, Avrupa gezilerinden uzay havacılığı projelere kadar gençlerin daima yanında olacaklarını vurguladı.

Çocukların ve gençlerin spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Eğitimle ilgili birçok proje ve hizmete imza attık ve yeni çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bizler biliyoruz ki; gençlerimiz ve çocuklarımız, bu ülkenin teminatıdır. Bundan dolayı Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için daha donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Böylelikle gençlerimiz, güçlenen, büyüyen Kayseri’nin ve Türkiye’nin istikbali olacak. Eğitime ve öğretime her zaman destek olmaya devam edeceğiz ve şehrimize yapılması gerekenler için her zaman hizmetkarız” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimize, daha güzel Kayseri ve Türkiye bırakacağız”

Başarılı öğrencileri gezilerle ödüllendireceklerini, bölgeye Uzay havacılık tesisi ile Sinan Kütüphane kazandıracaklarını ve tüm gençlerle birlikte KOCAFEST’i daha eğlenceli festivali haline getireceklerinin müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar, “Başarılı ve belli kriterde olan öğrencilerimizi Teknoloji ve Bilim Turları Cern Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi İsviçre ile Teknoloji ve Bilim Turları Leonardo Da Vinci Bilim ve Teknoloji Müzesi İtalya’ya götüreceğiz. Türkiye’de 3 şehrin düzenlediği teknoloji festivali olan KOCAFEST festivalini daha eğlenceli gençlik festivali haline getireceğiz. İnovasyon Merkezi, Gençlik Kulübü, Gençlik Merkezi, Uzay Havacılık, Sinan Kütüphane gibi hizmetlerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Anadolu Medeniyetinin izleri olan Hoca Hasan Medresesi’ni de ayağa kaldıracağız. Yeniden inşa edip, bir kültür mirası olarak ayakta kalması lazım. Fonksiyonel hale getireceğiz. ‘Köyümde Hayat Var’ projelerini de hayata geçireceğiz. Genç çiftçiler için proje hazırladık. Kentten kırsala göç sağlayan gençlerimizin eğitiminden üretimine kadar her alanda destek vereceğiz” diye konuştu.

Gelişen Türkiye için gençlerin büyük ümit vadettiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yeni projelerle Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.