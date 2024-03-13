Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimiz, dünyada ses getirecek çalışmalara imza atacak'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekilli Dr. Murat Cahid Cıngı ile birlikte AK Parti Kocasinan Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Bizim Semtin Gençleri’ programına katıldı. Geleceğe ümitle baktığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, geçmişi olan bir medeniyetin evlatlarıyla birlikte Türkiye Yüzyılı Kocasinan’ın inşasına büyük katkı sağlayacaklarını ve onların dünyada ses getirecek çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Konferans Salonu’nda düzenlen programda gençlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Gençlik Kolları Başkanı İzzet Saçmacı’nın moderatörlüğünde onlarla sohbet edip, her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı. Gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Çolakbayrakdar, onlara müjde üstüne müjde verdi.

Gençlere meslek seçerken mutlu olacağınız mesleği seçin ve işinizin en iyisi olmaya çalışın tavsiyesinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Başarılı ve belli kriterde olan öğrencilerimizi Teknoloji ve Bilim Turları Cern Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi İsviçre ile Teknoloji ve Bilim Turları Leonardo Da Vinci Bilim ve Teknoloji Müzesi İtalya’ya götüreceğiz. Türkiye’de 3 şehrin düzenlediği teknoloji festivali olan KOCAFEST festivalini daha eğlenceli gençlik festivali haline getireceğiz. İnovasyon Merkezi, Gençlik Kulübü, Gençlik Merkezi, Uzay Havacılık, Sinan Kütüphane gibi hizmetlerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Anadolu Medeniyetinin izleri olan Hoca Hasan Medresesi’ni de ayağa kaldıracağız. Yeniden inşa edip, bir kültür mirası olarak ayakta kalması lazım. Fonksiyonel hale getireceğiz. ‘Köyümde Hayat Var’ projelerini de hayata geçireceğiz. Kocasinan’ın 48 köyü var. Ülkelerin gelecekleriyle ilgili enerji, savunma ve sanayi ne kadar önemli ve stratejik ürün ise tarımda bir o kadar önemli ve stratejiktir. O yüzden genç çiftçiler için proje hazırladık. Kentten kırsala göç sağlayan gençlerimizin eğitiminden üretimine kadar her alanda destek vereceğiz “ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz”

Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Gençlerimizin hayatlarına dokunarak, evlatlarımızı geleceğin güçlü Türkiye’sine hazırlıyoruz. Türkiye, artık 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye, birçok alanda yerli ve milli teknoloji üretimi yapan ve bu alanlarda söz sahibi olan bir Türkiye oldu. Bundan dolayı gençlerimize daha çok ihtiyacımız var. Türkiye’nin ve dünyanın böyle üretken gençlere ihtiyacı var. Bütün dünyada söz sahibi olan Türkiye, artık güçlü bir ülkedir. Belediye olarak farklı ve ufuk açan çalışmalara imza atıyoruz. Özellikle gençlerin rakipleri, aynı şehir ve ülkedeki gençler değil, dünyadaki tüm gençlerdir. Gençlerin, dünyadaki olan bitenin üzerine çıkmak için kendilerine hedef koyması gerekiyor. Siz, dünyadaki gençlerle yarışıyorsunuz. Onları geçmek için çok çalışmak gerekiyor. Çünkü geçmişi olan bir medeniyetin evlatlarısınız. Sizin söyleyecekleriniz, sadece Türkiye’de değil, Dünyada ses getirecek. Bu şuurla ve donanımla daha çok şey yapacağınıza inanıyorum. Biz, sizlerle birlikte daha güzel hizmetleri, Türkiye Yüzyıl’ında yapacağımıza sonsuz inanıyoruz. Sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Biz biliyoruz ki sizlere verilen destek Türkiye’ye yapılan destek ve bu millete yapılmış hizmettir. Gençlerimizle birlikte Büyük ve Güçlü bir Türkiye’nin daha da müreffeh yarınlarda olabilmesi için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince daha güzel Türkiye ve Kayseri bırakabilmenin çabası içindeyiz” diye konuştu.