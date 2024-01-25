Başkan Çolakbayrakdar: 'Her yaşa uygun, her yaştan ilgi görecek yeni kütüphane kazandırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Merkezi, yeni yüzüyle büyük bir yaşam alanına dönüştüreceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, modern tasarımıyla ve farklı konsept çalışmaların yer alacağı kütüphanenin her yaş grubundan vatandaşın uğrak mekanı olacağını söyledi.

Erkilet bölgesindeki Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, merkezi, yeni yüzüyle büyük bir yaşam alanına dönüştüreceklerini belirtti. Gençler başta olmak üzere 7’den 70’e herkesin ilgisini çekeceği ve farklı konsept çalışmaların yer alacağı kütüphanenin yeni bir cazibe merkezi olacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet’in tüm bölgesine hitap edecek bir Sinan Kütüphanesi’nin artık sonuna doğru yaklaştık. Ders çalışılacağı, kitapların okunacağı, çocuk ve miniklere özel kütüphane bölümlerin yer alacağı, konferans mekânları gibi 7’den 70’e herkese hitap edecek olan bir Kültür Merkezi’ni, en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Ayrıca markamız olan Kafe Sinan’da burada olacak. Bunun yanı sıra ailelerin gelebileceği ve aktivitelerin olacağı yaşayan bir kütüphane olacak. Anne ve babaların çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerini ciddi manada önemsiyoruz. Yatırım programımızda yer alan özelinde kütüphane olan bir kültür merkezini şehrimize kazandırmış olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı her alanda daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.