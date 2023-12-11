Başkan Çolakbayrakdar, 'İnsana değer katan yatırımlar yapıyoruz'

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi ile bu yıl 49 branşta toplam 38 bin 562 kişiye eğitim verdi. Kocasinan Akademi’nin vatandaşların sosyal hayatına renk kattığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, marka haline gelen Kocasinan Akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları Kayseri’ye kazandırdıklarını söyledi.

Kocasinan Akademi’nin her geçen gün büyüdüğünün altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlere vatandaşların hayır duası etmeleri ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini ve çalışma şevkini arttırdığı ifade etti. Kocasinan Akademi ile hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hedeflediğimiz vizyon projelerimizle Kayseri’yi ve Türkiye’yi kalkındırarak, milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artırıyoruz. Bunlardan en önemlisi olan ve 7 yaşına giren Kocasinan Akademi, kısa zamanda marka oldu. Kocasinan Akademi birimimizle eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Birimimizle sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir alanda eğitim almalarını sağlıyoruz. Gençlerimizi yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor, işsizliğe alternatif çözümler üretiyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor. 7’den 70’e herkese hizmet etmek ve hayatın tüm renklerini burada toplayabilmek için yapmış olduğumuz Kocasinan Akademi ile her yaş grubuna hitap ediyoruz. Kocasinan Akademi sadece faaliyetleriyle değil, bir araya gelmenin, kaynaşmanın ve mahalle kültürünü yaşatma açısından da çok önemli ve değerlidir. Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Üreten Kayseri ve Kocasinan için çalışmaya devam ediyoruz. Birçok alanda yaptığımız hizmetlerde örnek uygulamaları Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize kazandırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da insan hayatına değer katacak çalışmalar yaptıklarını, insanların yaşadıkları yerde mutlu olmalarını sağlamak için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.