Başkan Çolakbayrakdar, 'Kayseri, su sporlarının merkezi olacak'

Kocasinan Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı. Gündem maddesi ile ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Anadolu’nun ortasında bir şehirden su sporlarının yapılacağı bir tesisin önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağının müjdesini vererek, Kayseri’nin tesis sayesinde su sporlarının merkezi olacağını söyledi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında Gevhernesibe, Erkilet Generalemir, Mithatpaşa ve Fevzioğlu Mahallesindeki imar plan maddeleri görüşüldü.

Toplantının gündem maddesinde yer alan Kuşçu Mahallesi’nde bulunan su sporları merkezi ile deposunun, Kayseri Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesi ve yapılacak protokolü imzalamak üzere belediye başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin görüşülmesi talebi, oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle Yamula Barajı’nın bugünlere gelmesinde emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi ve Valiliğimiz destekleriyle oraya bir tesis kazandırdık. Şuanda kullanılacak bir şekilde açılışa gün sayıyor. İç tefrişat çalışmalarına başlanacak ve bu tefrişat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülecektir. Bundan sonra su sporların yapılacağı bir kulüpte oluşturuldu. İnşallah önümüzdeki günlerde şehrimizde Yamula Barajı’mızın hemen yanı başında bulunan tesisle gençlerimizin ve su sporlara ilgi duyan vatandaşlarımızın yelken, kano ve kürek gibi sporlarla buluşturacağız. Kayseri’de ilk defa yapılan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştık ve yine ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bundan sonra böyle bir merkezle çok fazla organizasyonu Kuşçu’da yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.