Başkan Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşümle sosyal dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz'

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümle birlikte Uğurevler Mahallesi’ne yeni bir aile sağlık merkezi kazandırıyor. Bölgede çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İhtiyaç duyulan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle birlikte sosyal odaklı projeler üretiyoruz” dedi.

Uğurevler Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Dönüşümle birlikte şehri geleceğe hazırlayıp, yeni bir Kocasinan inşa ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Uğurevler Mahallemizde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde çehresi değişiyor. İnşallah diğer sosyal yaşam alanları ve binalar tamamlandıktan sonra harika bir mahalle olacak. Dönüşümle birlikte yeni bir aile sağlık merkezinin inşaatı devam ediyor. Burasının yapımını üstlenen hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Şehrimize kazandıracağımız bu sağlık merkeziyle, hemşehrilerimizin ayağına sağlık hizmetini getirmiş olacağız. Kamunun bütün kurumlarının bir arada vatandaşımıza hizmet etmek ve onun hayatını kolaylaştırmak için el birliğiyle bu çalışmaları koordine etmenin gayreti içerisindeyiz. Önceliğimiz bölgemizde yaşayan insanların huzurlu bir şekilde yaşaması ve daha mutlu bir yaşama imkânı sunabilmek içindir. Bunun için bütün belediye birimlerimiz olarak Kocasinan’ın her bir bölgesinde her alanda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Projemiz tamamlandığında yeni konutları ve Kocasinan’a yakışır yeni çevresi ile Uğurevler çok daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Yaşamak ve Yaşatmak için insanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.