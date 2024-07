Başkan Çolakbayrakdar, 'Kitapseverleri cezbedecek, farklı bir kütüphane kazandırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete girecek olan Yenişehir Mahallesi’ndeki Sinan Kütüphanesi’ni kontrol etti. Şehre her yaş grubunu cezbedecek, farklı bir kütüphane kazandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, özellikle geleceğin teminatı gençler başta olmak üzere Kocasinan’da yaşayan herkes için kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ettiklerini vurguladı.

Yenişehir Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Sinan Kütüphanesi’nin çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekânları inşa ettiklerini söyledi.

Modern tasarımıyla ve farklı konsept çalışmaların yer aldığı kütüphanenin her yaş grubunu cezbedeceğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni bir Sinan Kütüphanesi’ni, ilçemize kazandırıyoruz. İç Tefrişat çalışmalarının ardından vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Yeni eğitim öğretim döneminde gençlerimize hazır hale gelmiş olacak. Kitap dostu, her yaş gurubundan kitapseverleri buraya bekliyoruz. Sadece fen işleri, park bahçe, temizlik gibi rutin belediyecilik alanında değil, her alanda vatandaşın hayatına dokunan projeleri hayata geçirip, onların daha mutlu ve daha nitelikli bir yaşam sağlayabilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biliyorsunuz ki Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve diğer bütün alanlarda hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa edip hayata geçirebilmektir. Özellikle yaptığımız hizmetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunduklarını sözlerine ekledi.