Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan Akademi, kocaman bir ailedir'

Kocasinan Belediyesi tarafından ailelere yönelik ‘Aile ve Çocuk İletişim’ konulu seminer gerçekleştirildi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye 40 tesis kazandırdıklarını ve bu tesislerin aile bireylerinin mutluluğunu ve huzurunu artırdığını belirterek, Kocasinan Akademi’nin ‘Kocaman bir aile’ olduğu vurguladı.

Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, Başkan Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, AK Parti yöneticileri ile aileler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Çolakbayrakdar; "Belediye olarak akla gelen rutin çalışmalar, yol, asfalt, kaldırım gibi hizmetlerin ötesinde özellikle insana değer veren, onun yaşamını anlamlı kılan, gündelik hayatın içerisinde karşısına çıkan zorlukları aşabilme noktasında destek verecek çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Bu tesis gibi büyüklük olarak 5 tesisimizin dışında Çocuk Kulübü, Gençlik Kulübü ve spor merkezleri gibi 40 tesisimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde inşaatı tamamlanmış 5 tesisimizin de açılışını yapacağız. Tesislerdeki temel hedefimiz, hemşehrilerimizin daha fazla sosyalleşmesi ve mutlu olmasıdır. Hanım kardeşlerimiz buraya geldiklerinde gündelik streslerden uzaklaştıklarını dile getiriyorlar. Burası aslında çocuklar, erkekler ve aileler için yapılmış bir tesis oluyor. Çünkü hanım kardeşlerimizin burada kazanımlarıyla evlerde gülen ve mutlu anneler, çocuklarına ve eşlerinin karşısına çıkıyor ve onlara daha fazla mutluluk katıyor. Bundan dolayı bu tesislerimiz, aile merkezimiz olmuş durumdadır” ifadelerini kullandı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Uzman Psikolojik Danışman Aile Terapisti Özlem Mumcuoğlu, ergenlerle geçinme sanatı ve ergen ebeveyn ilişkilerini güçlendirme konusunu anlatıp, ailelere tavsiyelerde bulundu. Katılımcılar tarafından büyük bir beğeni toplayan seminer, soru-cevap bölümü ardından sona erdi.