Başkan Çolakbayrakdar: 'Personele bir sürprizimiz olacak'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; belediye personellerine sürprizlerinin olacağını söyleyerek; "Bu insanlar mutlu olacak ki sizin işinize dört elle sarılacaklar. Yapılacak ne ise en iyisini biz yaparız müsterih olun. Bizim resmi sözleşme yapma sürecimiz 7. ay. Gereken ne ise yapacağımızı göreceksiniz" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; belediye olarak resmi sözleşme döneminin 7. ayda olduğunu ve belediye personellerine bir sürprizlerinin bulunduğunu kaydetti. Yapılacak ne ise en iyisini yapacaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "İlk günden bu yana söylüyorum; bin 600 çalışanımın eğer bir sıkıntısı var ise şefi var, amiri var, müdürü var, başkan yardımcısı var, ben varım. İlk çalacağı kapı biziz. Biz onu vicdani olarak yapıyoruz. Özel sektörde de çalışanı olarak biri olarak söylüyorum, o başka bir şey. Bu insanlar mutlu olacak ki sizin işinize dört elle sarılacaklar. Yapılacak ne ise en iyisini biz yaparız müsterih olun. Bizim resmi sözleşme yapma sürecimiz 7. ay. Gereken ne ise yapacağımızı göreceksiniz. Dört belediye başkanı ney ise aynı şeydir. Birimizin söylediği dördümüzü bağlar. Bu şehirde uyum kültürü çok önemli. Eğer ki bir belediye başka bir tarafa bir belediye başka bir tarafa giderse birçok şehirde olanları görüyorsunuz" diye konuştu.