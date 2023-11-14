Başkan Çolakbayrakdar, 'Sosyal tesislerle vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyoruz'

İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik parolasıyla Kocasinan’a yeni bir soluk getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı sosyal yaşam alanlarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Kocasinan’ın geleceğine yönelik birçok projeye imza atan ve ilçeyi sosyal tesislerle donatan Başkan Çolakbayrakdar, bu zamana kadar toplam 37 adet modern sosyal tesisi vatandaşların hizmetine sundu.

Kocasinan’ı günden güne modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatına renk katmak için modern sosyal tesisler yaptıklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin, 7’den 70’e herkese hizmet sunduğunu ifade ederek, “Kayserililerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız modern sosyal tesisler, mahallelerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlılık katıyor. Mahallelerimizi cazibe merkezi haline getiren tesislerimizin, her geçen gün sayısını artırıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi ve memnuniyeti, bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu çerçevede toplam 37 sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Son olarak Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi sosyal tesisinin son aşamasındayız. Tam olimpik kadın ve erkek olmak üzere iki havuzun yanı sıra fitness, pilates, aerobik ve diğer sporların yapılabileceği spor merkeziyle birlikte Kocasinan Akademi’nin dersliklerinin olduğu, çocuklar ile gençlerin farklı aktivite yapabilecekleri mekânların olduğu kocaman bir tesis. İnşallah en kısa zamanda tamamlanarak, hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. Bölge sakinleri hem sosyal, hem sportif, hem de eğitim alacakları modern ve büyük bir tesisi, Erkilet bölgesine kazandırmış olacağız. Ayrıca burası çocuklarımızın, gençlerimizin ders çalışabilecekleri ve verimli vakit geçirebilecekleri çok fonksiyonlu sosyal tesis olacak. Özellikle tesis, bölgenin sosyal hayatını olumlu yönde değiştirecek ve bölgeyi canlandırarak, cazibe merkezi haline getirecek. Kocasinan Belediyesi’nin bütün markaların yer aldığı tesisin hayırlı hizmetlerin yapılacağı bir mekan olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

KOCASİNAN’DAN HER YAŞ GRUBUNUN İLGİSİNİ ÇEKECEĞİ, YAŞAYAN BİR KÜTÜPHANE

Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca Sinan Kütüphanelerin Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa ettiklerini vurguladı. “Gençlerimiz bizim göz bebeğimizdir. Gençlerimiz için ne yapsak azdır” diyen Başkan Çolakbayrakdar, bu doğrultuda ihtiyaç olan bölgelere Sinan Kütüphanesi kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik parolasıyla Kocasinan’a yeni bir soluk getirdiklerine dikkat çekerek, “Kayseri için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hemşehrilerime daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkes için projeler üretiyoruz. Özellikle göreve geldiğinden bu yana hemşehrilerimin daha mutlu ve huzurlu olabileceği sosyal yaşam alanları ile tesisler yapıyoruz. Bunlardan biri olan Fevziçakmak Mahallemizdeki Sinan Kütüphanesi şehrimize hayırlı olsun. Gençlerimizin hem ders çalışacakları hem de verimli vakit geçirecekleri ve Kafe Sinan’ında yer aldığı yeni bir tesis daha kazandırdık. Ayrıca Osmangazi Mahalle’mizdeki kültür merkezimizde çalışmalar tamamlandığında kütüphane olarak hizmet verecek. Burası sesli ve sessiz olmak üzere konferans salonunun olduğu nitelikli bir kütüphane olmak ile birlikte bebek ile çocuk kütüphane kısımlarıyla farklı bir merkez olacak. İnşaatı devam eden tesis ile birlikte bir de Kafe Sinan’ı da bölgeye kazandırmış olacağız. Bu şehrin genetiğinde ilim var, alim var, kitap var. Biliyorsunuz ki Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve diğer bütün alanlarda hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa edip hayata geçirebilmektir. Özellikle yaptığımız hizmetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Yapılan işlerin daha çoğu gelecek için ve gençler içindir. Gençlerimiz, bizim göz bebeğimizdir. Büyük ve Güçlü Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecek. Daha donanımlı bir şekilde dünya ile rekabet edebilmeleri için bu yatırımları yapıyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Geleceğin Türkiye’sinde ve geleceğin Kayseri’sinde daha büyük işler başaracaklar” diye konuştu.

“KOCASİNAN’DA YAŞAMAK AYRICALIKLIDIR’ DEDİRTENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ”

Kocasinan’ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ‘Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıklıdır’ dedirtene kadar projeleri ve yatırımları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.