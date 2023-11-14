Kayseri Büyükşehir'den tesislerde kış bakımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri merkez ve ilçelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerdeki 550 noktada yer alan 1870 adet ısıtma cihazlarının bakım onarımlarını yaparak, kışa hazır hale getirdi.

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  • 14.11.2023 11:43
  • Güncelleme: 14.11.2023 15:31
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Kayseri Büyükşehir'den tesislerde kış bakımı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri merkez ve ilçelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerdeki 550 noktada yer alan 1870 adet ısıtma cihazlarının bakım onarımlarını yaparak, kışa hazır hale getirdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı çalışmalarını yürüten Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçeler olmak üzere çalışmalarına kış mevsiminde de hummalı bir şekilde devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri merkez ve ilçeler olmak üzere bakım ve onarım çalışmalarına özverili bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kış aylarının gelmesiyle birlikte merkez ve ilçelerdeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerde yer alan ve 550 noktada bulunan 1870 adet ısıtma cihazlarının bakım onarımları yapıldı. Isıtma cihazlarına yapılan bakım ve onarım çalışmaları, tesisleri hem kışa hazır hale getiriyor hem de vatandaşların ve personellerin tesislerde uygun şartlar altında bulunmasına imkân veriyor.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik, aydınlatma, ısıtma ile demirbaşların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamaya, hizmetlerini en kısa sürede tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sunmaya devam edecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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