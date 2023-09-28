Başkan Çolakbayrakdar'dan Mevlid-İ Nebi Çocuk Şenliği'ne davet

Kocasinan Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül ile Jonklör Kaan Obüs'ün katılımıyla Çocuk Şenliği düzenleyecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 Ekim Pazar Günü Saat 14:00'da Kadir Has Göster Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Mevlid-i Nebi Çocuk Şenliği programına tüm çocukları davet etti.

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  • 28.09.2023 10:08
  • Güncelleme: 28.09.2023 15:40
Başkan Çolakbayrakdar'dan Mevlid-İ Nebi Çocuk Şenliği'ne davet
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Kocasinan Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül ile Jonklör Kaan Obüs’ün katılımıyla Çocuk Şenliği düzenleyecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 Ekim Pazar Günü Saat 14:00’da Kadir Has Göster Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Mevlid-i Nebi Çocuk Şenliği programına tüm çocukları davet etti.

Kültür ve sanat alanında da etkinliklere hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye olarak imkanlar ölçüsünde elimizden geldiğince hemşehrilerimizin daha mutlu ve daha huzurlu yaşaması için yoğun gayret gösteriyoruz. Sosyal alanda onlara daha fazla alternatif oluşturabilmenin gayreti içerisindeyiz. Kocasinan Akademi ile 7’den 70’e herkese, Çocuk Kulübü ile yavrularımıza, Gençlik Kulübümüz ile gençlerimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Kayseri’de tek olan Uzay ve Havacılık Merkezimizle akademik çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin hayatına dokunuyoruz. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Çocuk Şenliği düzenliyoruz. Peygamber Efendimiz (S.A.V), insanlığa huzur ve mutluluk reçetesi getirmiş ve geleceğe de örnek olmuştur. Dünya, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in örnek hayatının ve İslam dinine mesajlarının aktarması noktasında ne kadar çok önemli ve değerli olduğunu, içinden geçmiş olduğumuz süreç nedeniyle daha iyi anlamış durumdadır. Efendimizin mesajını, Dünya ne kadar iyi anlarsa barış ve huzur daha fazla hakım kılacaktır. Bu vesileyle Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı Mevlid-i Nebi’nin; vatanımıza, milletimize, gönül coğrafyamıza ve İslam Alemine; sağlık, mutluluk, bereket ve huzur getirmesini Yüce Rabbimiz’ den niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül ile Jonklör Kaan Obüs’ün katılımıyla düzenleyeceği Çocuk Şenliği’nde birbirinden özel ve farklı gösterilerle çocuklar keyifli vakit geçirecek. Hacivat-Karagöz (Mevlid Kandili Sevinci), Kukla Haydar (İyi ki doğdun Peygamberim), Nasreddin Hoca (Peygamber Sevgisi), Jonklör (Cambaz Gösterisi) ve Kutlu Nebi Özel (Çizgi Film Gösterimi) gibi etkinliklerle çocukların doyasıya eğleneceği program, 1 Ekim Pazar Günü Saat 14:00’da Kadir Has Göster Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ücretsiz olan programa katılmak isteyenler 0 (352) 222 70 00’dan rezervasyon yaptırmaları yeterli olacak.

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İHA

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