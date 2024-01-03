Başkan Çolakbayrakdar'dan Seyrani'ye sosyal tesis, pazar yeri ve yeni park müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında modern konutlarına kavuşan ailelerin misafiri oldu. Onların hem hayır dualarını hem de gönüllerini fetheden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerine peş peşe müjdeler vererek, Seyrani ’ye Kocasinan Akademi tesisi, pazar yeri ve yeni parklar yapacaklarını söyledi. Ayrıca Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm tamamlandığında Seyrani’nın tabiri caizse on numara Türkiye’ye örnek bir mahalle olacağını ifade etti.

Seyrani kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında modern konutlarına kavuşan ailelerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin hayır duasını aldı. Onlarla tek tek sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle yeni konutlarına kavuşan ailelerin evlerinde iyi günlerde oturmaları temennisinde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek olacak dev projelerden biri olan Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2016 yılı Eylül ayında konutların ilk temellerinin atıldığını hatırlatarak, “Hayırlı olsun. Ağız tadıyla oturun. Evlatlarımıza güzel gelecek bırakacak ve güzel hatırlara biriktirecek bir yuva olsun. Malum burası, kentsel dönüşüm bölgesidir. Eski insanlar, burasını çok iyi bilir. Gecekondular ve doğru dürüst yolu olmayan imarsız yapıların olduğu bölgeyken kentsel dönüşümle sosyal donatılarıyla birlikte imarlı bir kimliğe büründürmek bir anda olmuyor. Çevre şartlarını, parklarını ve yollarını bir anda yapamıyorsun. Bunların hepsi için biraz zamana ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız bir an önce akşamdan sabaha hepsinin olmasını istiyor. Ama süreç nedeniyle zaman gerekiyor. Mülkiyet nedeniyle uzun soluklu bir süreçten geçiyor. Bir arsada kimisinde 40 kimisinde 70 kimisinde ise 80 vatandaşın mülkiyeti var. Bunlar çözülecek ki dönüşüm hızla ilerlesin. Rıza esaslı yürüttüğümüz için çalışmalar zaman istiyor. Seyrani, 64 etaptan oluşan bir kentsel dönüşüm bölgesidir. İnşallah dönüşüm tamamlandığında parklarıyla, yollarıyla, yeşil alanlarıyla çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla örnek ve güzel bir semt olacak. Nasipse mülkiyeti çözülen sosyal tesisin çalışmalarına başlayacağız. Bir Kocasinan Akademi tesisini de buraya kazandıracağız. Ayrıca bir pazar yeri yapacağız. Mülkiyete göre parklar yapıyoruz. Ben buraya ilk geldiğimde yıl 2015’dı. Bir yaşlı amca gelip, bana dedi ki Bekir Yıldız Bulvarı’nı aç daha da başka bir şey istemiyorum dedi. Önün üzerine kaç defa biz buraya geldik ve kentsel dönüşümle ilgili toplantılar yaptık. Şükür Allah’a o bulvar açıldı ve şimdi vatandaşlarımız huzurlu yuvalarında oturuyor” ifadelerini kullandı.

“Seyrani’yi ilmek ilmek dokuduk”

Seyrani Mahallesi’nin konumu bakımından önemli bir yer olduğunu da belirten Başkan Çolakbayrakdar, “2015 yılında Seyrani Mahallesi’ni ziyaretim sırasında kentsel dönüşümü anlattığımda vatandaşlarımızın bir kısmı o gün için farklı baktı ama 2016 yılı Eylül ayında konutların ilk temellerini attık. Bu bölge için çok emek verdik. Şimdi dönüşümün yarısını tamamlamış olduk. Tabiri caizse ilmek ilmek, dokuya dokuya bugünlere geldik. 8,5 yıldır Seyrani’yi ilmek ilmek işliyoruz. Zaman içerisinde vatandaşımızın müthiş bir teveccühü, güveni ve inançla bugünlere kadar geldik. İnsanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Seyrani kentsel dönüşüm alanı içerisinde, bir yandan imar çalışmaları diğer taraftan ise yol yapım, altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Mülkiyet çözümlendi, Bekir Yıldız Bulvarı’nı açtık ve okul yapıldı. Allah nasip ederse mülkiyet çözümlenirse pazar yerini de yapacağız ve bölgeye bir sosyal tesisi de kazandıracağız. 40 yıldır bölgenin beklediği Nato Caddesi’nden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki iç yolu yaptık. 40 yıllık sorunu çözmüşsek geriye kalan işleri de Allah’ın izniyle çözeriz. Buraya park ve yol yapalım diye sürekli gelip gittik ve sonunda iki büyük parkı da bölgemize yapıyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı hissedebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz. Gayretimiz, çocuklarımıza, daha güzel bir gelecek sağlayabilmek içindir” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla Kocasinan’ın, herkesin yaşamak istediği bir bölge haline geleceğini sözlerine ekledi.