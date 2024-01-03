Milletvekili Çopuroğlu: 'Hava limanımız kurdelesinin kesilmesi için gün sayıyor'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nöbetçi vekil uygulamasında açıklama yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'ye yapılan yeni havaalanı terminal binasının yolcu almaya hazır vaziyette olduğunu söyleyerek, 'Hava limanımız kurdelesinin kesilmesi için gün sayıyor' dedi.

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  • 03.01.2024 12:28
  • Güncelleme: 04.01.2024 13:40
Milletvekili Çopuroğlu: 'Hava limanımız kurdelesinin kesilmesi için gün sayıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nöbetçi vekil uygulamasında açıklama yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri’ye yapılan yeni havaalanı terminal binasının yolcu almaya hazır vaziyette olduğunu söyleyerek, “Hava limanımız kurdelesinin kesilmesi için gün sayıyor” dedi.

Havaalanı terminal binası açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kayseri’ye gelme ihtimali olduğunu söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Kayserimizde yapılan çalışmalar tam manasıyla hayata geçmeye başladı ve tek tek meyvelerini vermeye başladı. Zamanında hava limanı ihale edilmiş miydi edilmemiş miydi söylentilerine inatla çok şükür havaalanımız 1,5 milyar TL maliyet ile gün sayıyor. Kurdelesinin kesilmesinin gününü sayıyor. Hemen hemen iş bitmiş vaziyette, yolcu almaya hazır. İnşallah Cumhurbaşkanımızın Kayseri’ye ziyaretlerinde tahmin ediyorum hem burada 1,5 milyar ödenekle yapılan hava limanımız hem de yine yaklaşık aynı bedelle yapılan millet bahçemiz hayata geçirilecek ve açılışını yapacağız. Tabi belediyelerimiz bunlar yapılırken boş durmadı. Tramvay hatlarımız sisteme alındı, çalışmaya başladı. Yeni yollarımız yapılırken, gençler arsında yoğu rağbet gören bir konu da özellikle sayısı her geçen gün onlarca olarak ifade edilen ve artan kütüphanelerimiz belediye başkanlarımızın gayretleri ile hayat bulmuş vaziyette” dedi.

Çopuroğlu, faydalı vekil olmak için gayret gösterdiklerini söyleyerek, “Hep başından beri söylediğimiz gibi birlikten kuvvet doğar bu şehirde karşılık bulmuş vaziyette. Bugün milletvekili seçileli 234 gün oldu. Biz de Cumhurbaşkanımızın bizi milletvekili listesine koymasının ardından vatandaşlarımızın oylarıyla seçildik. Çalışmalarımıza başladık, bir şeyler yapmaya gayret ettik. Bir faydamız olur mu gayretiyle hareket ettik, Allah da yüzümüzü kara çıkarmadı ve bir takım şeyleri duyurma fırsatımız oldu. Kayserimizin bir evladı olarak sizlerin destek ve yüreklendirmesi ile ‘faydalı vekil’ olmaya gayret ediyoruz. Kader gayrete aşıkmış derler ya işte bu sebepten çalışan ve üreten Kayseri’nin vekili olarak şehrimize faydalı olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, herkesi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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