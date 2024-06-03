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  • Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara vergi teşekkürü

Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara vergi teşekkürü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vergi mükelleflerine teşekkür etmek için bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında, 'Vergi ödemeleri hususunda hassasiyet gösteren duyarlı vatandaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum' dedi.

Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara vergi teşekkürü
Kayseri GündemEditör

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vergi mükelleflerine teşekkür etmek için bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında, “Vergi ödemeleri hususunda hassasiyet gösteren duyarlı vatandaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan vatandaşların ödemekle yükümlü olduğu, Emlak Vergisi ödemelerinin ilk taksiti 31 Mayıs tarihi itibarı ile son buldu. Belediyelerin önemli gelir kalemlerinden olan vergilerin mükelleflerden toplanabilmesi adına tüm kolaylıkları gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini zamanında ödeyen tüm mükelleflere teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye tarafından yapılan hizmet ve projelerde vergilerin büyük bir payı vardır. Ödenen vergiler daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için aralıksız çalışıyoruz ve çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime tekrardan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı her geçen gün daha da güzelleştireceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara vergi teşekkürü
Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara vergi teşekkürü
Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara vergi teşekkürü
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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