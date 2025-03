Başkan Çolakbayrakdar; “Depremde, tedbirimizi alırsak, takdire mana bulmayız”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, deprem ve doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirlerin önemine dikkat çekerek; “Evet, deprem bir gerçek, doğal afetler de bir gerçek. Her an, her şekilde bir doğal afette karşılaşılabilir. Ama işin şöyle bir tarafı da var bu gerçeklerle yüzleşebilmemiz için fen ve ilimin bize vermiş olduğu bilgiyle donanımlı bir şekilde binalar yapmamız, yapılar inşa etmemiz lazım. Bunu yaparsak, tedbiri almış oluruz, tedbirimizi alırsak, takdire mana bulmayız. Ama şimdi hala bizim tedbir alma şansımız varken, ben burada biraz daha fazla kazanayım, biraz daha rahatım, fazla olsun kaygısıyla baktığımız zaman, belediye bu işin bir tarafında ise, bir de elinden bir şey gelmiyor. Ben hep şunu söylüyorum: Artık bazı yerlerde toplumsal bir baskı, sosyal bir baskı oluşturmamız lazım. Şimdi, şu masanın üzerinde 10 kişinin mülkiyeti var, bunun 3’ü, 5’i, 7’si, her neyse razı. Diğer taraf razı değilse, biz razı olanlar, olmayanlara bu sosyal baskıyı oluşturup, Bundan sonrasında ben de adam gibi yaşamak istiyorum, hep beraber gelin, şurada okulu, camisi, parkı, oyun alanı, sosyal olanları, yolu, bahçesi olan bir yerde yaşayalım denirse ve bu baskı aşağıdan yukarı doğru gelirse, bunun karşısında hiçbir güç duramaz. Belediye de duramaz, başkası da duramaz, hiçbir güç duramaz. Ama siz yukarıdan baskıyı oluşturmaya çalışırsanız, bu sefer direnç doğuyor, maalesef. Biz bunu yaşadık, birçok yerde yaşadık, hala da yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi bir de bizde şöyle bir şey var: Maşallah, herkes her şeyin uzmanı; depremin de uzmanı, mühendisliğin de uzmanı, yapım tekniklerinin en iyisini biliyor, başka şeylerin de en iyisini biliyor. Ya arkadaş, bunu bilenler konuşsun, bilenler söylesin, herkes de bilenlerin sözüne itibar etsin. Ondan sonrasında yol yürüyelim” ifadelerini kullandı.