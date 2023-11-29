Başkan Çolakbayrakdar: 'Dikilen fidanlar, geleceğe bırakmış olduğumuz mirastır'

 ERÜ Hatıra Ormanı'ndaki ağaç dikim etkinliğinde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 'Gençlerimiz, bugün burada fidanlarını dikiyorlar ama zaman zaman buraya geldiklerinde diktiği fidanların ne kadar büyümüş olduklarını görecekler.

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  • 29.11.2023 17:59
  • Güncelleme: 29.11.2023 17:59
Başkan Çolakbayrakdar: 'Dikilen fidanlar, geleceğe bırakmış olduğumuz mirastır'

Hayatın içerisinde farklı bir sürece şahitlik etmiş olacaklar. Bu alan, emek vermenin,  sabretmenin ne demek olduğunu en iyi şekilde görecekleri yerlerden bir tanesi olacak” dedi.

Kocasinan Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle, Erciyes Üniversitesi Hatıra Ormanı’nda  ‘Ağaç, Dik, Doğayı Koru’ temalı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ERÜ Rektörü Fatih Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Cemal Alper Kemaloğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, Rektör Altun, Dekan Kemaloğlu ve öğrenciler tarafından fidan dikimleri ve sulama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Fidan dikmenin tabiata olan katkısını ve faydasını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Tıp fakültesi birinci sınıfta okuyan genç kardeşlerimizin Kocasinan’da bir dikili ağacı olacak. Bu ağaçlar onlarla birlikte sağlıkla büyüsün, iyi günlerde büyüsün. Fidan dikmek yeşili ve tabiatı korumak açısından son derece kıymetlidir. Gençlerimiz, bugün burada fidanlarını dikiyorlar ama zaman zaman buraya geldiklerinde diktiği fidanların ne kadar gelişmiş olduklarını görecekler. Hayatın içerisinde farklı bir sürece şahitlik etmiş olacaklar. Bu alan Emek vermenin,  sabretmenin ne demek olduğunu en iyi şekilde görecekleri yerlerden bir tanesi olacak. Bu ağaçlar 4 veya 5 yaşlarında olan ağaçlar bundan sonrasında tabiatın içerisinde büyümüş olacak. Bu alan Erciyes Üniversitesi için ağaçlandırma bölgesi olarak tahsis edilmiş bir alan. Tıp Fakültesi öğrencilerimizle her yıl burada birlikte ağaç dikerek yeşillendireceğimiz bir alan olacak. Yeni ağaçlar ekmek nasip olsun diyorum” ifadelerinde bulundu.


Etkinlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun ; “Erciyes Üniversitesi rektörlüğü olarak böyle bir program çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Başta Kocasinan başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle bir alanı ayırmış olması ve Tıp Fakültemizin dekanlık olarak öğrencilerle birlikte böyle bir iş birliği program oluşturması çok kıymetli. Burada yapılan etkinlik gerçekten toprak sevgisinin bir sonucudur. Ben bu sevginin, coşkunun artarak devam etmesini istiyorum” dedi.

Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun’a teşekkürlerini ileten Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Cemal Alper Kemaloğlu, “Biz hekimler iyi olan her şeyin içinde olmak istiyoruz. Doğayı iyileştirmekte hekimliğin bana göre bir parçası. Öğrencilerimiz hatıra ormanında ilk fidanlılarını dikiyorlar istiyoruz ki mezun olduklarında buraya gelsinler ve diktikleri fidanlarla bir kez daha fotoğraf çektirsinler” şeklinde konuştu.

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